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صفعة ليبية جديدة لتركيا في مطار معيتيقة
مطار معيتيقة
الأزمة الليبية

الخارجية الليبية: وفد سعودي يصل طرابلس لإعداد ترتيبات إعادة فتح السفارة

وكانت السلطات السعودية قد قررت في العام 2014، إغلاق سفارة المملكة في طرابلس بسبب تدهور الأوضاع الأمنية آنذاك

قناة العربية
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أعلنت وزارة الخارجية الليبية، الأحد، عن وصول وفد من الخارجية السعودية إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت الخارجية الليبية أن الهدف من الزيارة هو إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح السفارة السعودية.

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وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إنه "مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوازرة الخارجية والتعاون الدولي راشد أبوغفة، ومدير إدارة الشؤون العربية خليفة القايدي، صباح اليوم بمطار معيتيقة الدولي، استقبلا وفدا من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، والذي وصل في زيارة رسمية لدولة ليبيا تهدف إلى إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية بطرابلس".

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وأكد أبوغفة على "عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وحرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة بينهما".

وكانت السلطات السعودية قد قررت في العام 2014، إغلاق سفارة المملكة في طرابلس بسبب تدهور الأوضاع الأمنية آنذاك.

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