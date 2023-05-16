تونس.. حكم بسجن صهر بن علي 6 سنوات بتهم تبييض أموال

أصدرت المحكمة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في تونس، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 6 سنوات بحق رجل الأعمال سليم شيبوب، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.
ووجهت لشيبوب، تهم تتعلق بتبييض أموال والتدخل لفائدة شركات أجنبية في تونس والفوز بصفقات على بقية المنافسين، مقابل حصوله على عمولات بلغت قيمتها 12 مليون دولار أميركي.
كما قضت المحكمة ذاتها بتغريم زوجة شيبوب، درصاف بن علي بنحو 100 ألف دولار.
فساد وتحرش
يذكر أن سليم شيبوب تم سجنه والإفراج عنه أكثر من مرة، في قضايا مختلفة منها الفساد المالي والتحرش.
وأصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، حكما ببراءة سليم شيبوب، من تهمة التحرش الجنسي التي كانت قد وجهتها له الإعلامية عربية حمادي.
وأصدرت دائرة الجنح بالمحكمة الابتدائية في تونس، الحكم بعد مداولات جرت في جلسة مغلقة لبحث الملف من جميع جوانبه، بعد أكثر من شهر من رفع القضية التي هزت الرأي العام في تونس.
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