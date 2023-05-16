روما تشيد "بالجهود الكبيرة" لتونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أشاد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي الاثنين، في تونس العاصمة بـ"الجهود الكبيرة" التي تبذلها السلطات التونسية لمكافحة الهجرة غير القانونية في اتجاه السواحل الإيطالية.

وخلال لقائه نظيره التونسي كمال الفقي، أكد الوزير الإيطالي "تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي تبذلها تونس لحماية حدودها البحرية والبرية، ومكافحة شبكات التهريب، ومصادرة قواربها، وإنقاذ المهاجرين في البحر"، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية.

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كما التقى الوزير الايطالي الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي شدد على "أنه لا يمكن معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة محدوديتها"، وفق بيان للرئاسة التونسية.

واقترح سعيّد تنظيم اجتماع في أقرب وقت على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو على مستوى وزراء الداخلية تشارك فيه كل الدول المعنية بما في ذلك التي يتحدر منها المهاجرون، "حتى يتم الاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية ولا يتم الاقتصار فقط على معالجة النتائج والآثار".

تبعد أجزاء من سواحل تونس أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وتسجل بانتظام محاولات هجرة في اتجاه السواحل الإيطالية غالبية المشاركين فيها من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض "14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام".

ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022.

ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنةً بأكثر من 5300 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و4300 في عام 2021.

وأحصى "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" المتخصص في متابعة ملف الهجرة في تونس، مصرع 200 مهاجر على الأقل في حوادث غرق مراكب منذ مطلع عام 2023.

وأعرب مسؤولون أوروبيون، من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن خشيتهم من انهيار الاقتصاد التونسي وما قد يترتب عن ذلك من زيادة تدفق المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.