شغب انتهى برصاصة في رأس مشجع.. تعليق نشاط كرة السلة في ليبيا

أعلن نادي الاتحاد الرياضي، الخميس، وفاة عبد المهيمن الفلاح، أحد أعضاءِ رابطة مشجعيه وذلك بعد نقله إلى تونس للعلاج متأثرًا بإصابته برصاصة في رأسه خلال أعمال شغب نشبت عقب المباراة التي جمعت الاتحاد مع الأهلى بنغازي والتي أقيمت مساء الاثنين الماضي في الصالة الرياضية الكبرى بالعاصمة طرابلس ضمن منافسات دوري السلة الممتاز، ونقل المشجع إلى العناية المركزة في مصحة قرطبة وهو في حالة حرجة.

وعقب مناشدات للجهات المختصة بمحاولة إنقاذه، جرى نقل "الفلّاح" إلى تونس إثر تدهور حالته الصحية، حيث أصدر جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية قرارا يقضي بإيفاده للعلاج بدولة تونس بشكل عاجل نظرًا لخطورة حالته.

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مطالبات بالتحقيق في الحادث

وطالبت جماهير نادي الاتحاد الرياضي بسرعة التحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤول عن إطلاق النار على المشجع، في حين طالبت اللجنة الأولمبية الليبية بتشكيل قوة أمنية مدربة ومحترفة في تأمين وحماية الملاعب والمنشآت الرياضية للتعامل مع الجمهور الرياضي كما هو معمول به في جميع الملاعب الرياضية حول العالم.

ودعا ناشطون رياضيون السلطات المعنية لضرورة القيام بدورها بشأن الواقعة، إذ طالب مُراد دخيل (صحافي رياضي)، بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في مقتل المشجع وذلك لأخذ حق الفقيد، في حين دعا خيري القاضي (محلل رياضي) لمحاكمة علنية للمسؤول عن الحادث "على أقل تقدير"، فضلاً عن تعويض أسرة المشجع معنوياً قبل أن يتم مادياً.

تعليق نشاط كرة السلة

وقررت اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة السلة، تعليق مباريات الجولة السابعة من مرحلة الذهاب ضمن الدوري الثماني، على أن تستأنف في 24 من مايو الجاري.

وقالت مديرية أمن طرابلس، الخميس، إنها باشرت بإجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات في الواقعة بإشراف من النيابة العامة، وذلك للكشف عن ملابسات إصابة المشجع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يثبت تورطه في عملية إطلاق النار نحو المشجعين.

وكان عبد المهيمن الفلّاح (19 عاما) قد أصيب عقب مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي ضمن منافسات دوري كرة السلة الممتاز التي تفوق فيها الأهلي بنغازي على حساب نظيره الاتحاد بـ 90 نقطة مقابل 86 نقطة.