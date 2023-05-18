أقزام قرروا التحدي ورفع علم المغرب بالساحرة المستديرة.. ما قصتهم؟

لطالما ارتبط مصطلح القزامة أو الأقزام أو قصار القامة، بالنظرة الدونية والشفقة وسوء أوضاعهم الاجتماعية النفسية، بيد أن بعضهم قرر كسر هذه الصورة النمطية على غرار أبطال المنتخب المغربي لكرة القدم لقصار القامة، الذين رفعوا التحدي لرفع راية بلدهم عاليا في المنافسات الدولية، وكذا الاستمتاع بشغفهم والعيش على غرار أقرانهم.

فبعد نهاية يوم طويل من المباريات، في دوري مصغر في مدينة سلا قرب العاصمة المغربية الرباط، جاء موعد وجبة جماعية مشتركة بين لاعبين محترفين لكرة القدم، ونجوم منتخب المغرب للساحرة المستديرة من قصار القامة.

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ينشرون في المكان روحا إيجابية من المرح وتبادل القفشات، وإعادة تمثيل المراوغات والتمريرات، لا يشعرون بأي نقص، ولكنهم محركات من الطاقة الإيجابية.

في حديث خاص بالعربية.نت، يحكي نزار بنقطابة رئيس الجمعية المغربية لقصار القامة، وعميد المنتخب المغربي لكرة القدم لقصار القامة تفاصيل من قصة منتخب المغرب لكرة القدم لقصار القامة، بالرغم من انزعاجه بسبب آلام حادة في ضرس، واضطراره لشرب الماء خلال المقابلة.

ففي 2023، من المرتقب بحسب الكابتن نزار، أن يشارك المغرب في الكأس الإفريقية الآسيوية لمنتخبات قصار القامة في كرة القدم، في العاصمة المغربية الرباط، مع حضور الولايات المتحدة الأميركية كضيف شرف.

ويعود الكابتن نزار إلى البدايات، في حديثه إلى العربية.نت، إلى اللقاءات الأولى بين عشاق لعبة كرة القدم من قصار القامة، والتفكير الجماعي في تشكيل فريق عمل، من لاعبين من مدن مغربية بعيدة، ولكن التحدي كان كبيرا، بالرغم من غياب الإمكانيات.

ووفق الكابتن نزار، تبقى المشاركة المغربية، في شهر نوفمبر 2023، في نهائيات كأس العالم لقصار القامة لكرة القدم في الأرجنتين، لحظة تاريخية جاري التحضير لها بتركيز كبير، مع تطبيق لوصفة أشهر مدرب في تاريخ كرة القدم، الكابتن وليد الركراكي، "ديرو النية".

فنجوم منتخب المغرب لكرة القدم لقصار القامة، يشعرون بثقل المسؤولية، للعودة بنتيجة تشرف المغاربة من الأرجنتين، من عرين منتخبات كبيرة في الساحرة المستديرة.

واستكمالا للقصة، يتذكر أسامة الصغير لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم لقصار القامة والناطق الرسمي باسم أسود الأطلس لقصار القامة، العام 2017، عندما بدأ قصار قامة من لاعبي كرة القدم في اللقاءات الأولى وفي التشبيك.

وأضاف العميد المغربي، في حديثه إلى للعربية.نت، أن فكرة المنتخب انتشرت سريعا، وبدأ التواصل بين عشاق الساحرة المستديرة من الممارسين من قصار القامة.

ودوليا، كان أول اتصال مع منتخبات لقصار القامة في أمريكا الجنوبية، ليكون تتويج هذه الاتصالات في 2018، بمشاركة منتخب المغرب لكرة القدم لقصار القامة، في دوري احترافي لكرة القدم لقصار القامة في الأرجنتين.

ويبقى المغرب أول بلد إفريقي يعرف ولادة منتخب وطني لكرة القدم لقصار القامة.





