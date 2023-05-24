انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ليبيا

تتواصل في العاصمة المغربية المفاوضات الليبية المغلقة، والتي تتعلق بالمساعي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وبالتزامن معها، انطلقت فعاليات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بين الشرق والغرب (5+5) في العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد مصدر أمني بارز في تصريحات خاصة لـ"العربية" و"الحدث".

مادة اعلانية

وأوضح مراسل "العربية" و"الحدث" أن الاجتماعات تعقد داخل مجمع قاعات ريكسوس بالعاصمة طرابلس وسط إجراءات أمنية بحضور أعضاء من البعثة وممثلين عن دول مجموعة العمل المنبثقة عن مؤتمر برلين.

وتأتي هذه الاجتماعات لاستكمال جهود توحيد المؤسسات العسكرية وتثبيت وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين المتبقين في بين شرق وغرب البلاد.

وفي وقت سابق، أكد مصدرٌ ليبي من لجنة "ستة زائد ستة" وصولَ أعضاء اللجنتين المشتركتين من مجلسي النواب والدولة الليبيين إلى منتجع "بوزنيقة" في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، حيث سيكون هذا الاجتماع الليبي برعاية مغربية وبحضورِ خبراء أمميين لدعم اللجنة في المسائل الدستورية والانتخابية.

كما تواجه الجولة الجديدة من المفاوضات الليبية الليبية، تحدي الوصول إلى صيغة توافقية لترشح العسكريين.. وأيضا لترشح مزودجي الجنسية من الليبيين.

مجلس الدولة الليبي، بحسب مصادر العربي، يسعى لإقصاء خصومه من الشخصيات الليبية الثقيلة، ومنهم المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، فيما يريد مجلس النواب الليبي منح فرصة الترشح لكل الليبيين من دون إقصاء لأحد.