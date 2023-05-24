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الانتخابات التركية

"من لا يصوت لأردوغان لن يعمل بليبيا"... الدبيبة يثير الجدل

خلال زيارته لجناح تركيا في معرض طرابلس الدولي للإنشاءات، سأل رئيس حكومة الوحدة الوطنية أحد المستثمرين الأتراك عما إذا كان من مؤّيدي الرئيس التركي

العربية.نت - منية غانمي
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أثار تصريح لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته لجناح تركيا في معرض طرابلس الدولي للإنشاءات، موجة من الجدل، عندما سأل أحد المستثمرين الأتراك عما إذا كان من مؤّيدي الرئيس رجب طيب أردوغان وسيقوم بالتصويت له أم لا.

وافتتح الدبيبة، يوم الاثنين، معرض "ليبيا بيلد" للبناء والإنشاءات في معرض طرابلس الدولي، بمشاركة 200 شركة عربية ومحليّة مختصة في مجال البناء. ويمتد المعرض خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو الجاري.

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وظهر الدبيبة في مقطع فيديو داخل الجناح التركي وهو يتذوق بعض المأكولات المشهورة بهذا البلد، قبل أن يفتح حوارًا مع أحد المستثمرين والعارضين، ويسأله إن كان من محبّي وداعمي أردوغان أم لا، مؤكداً أن من لا يقوم بالتصويت له في الانتخابات لن يعمل في ليبيا.

وأثار هذا الموقف استنكاراً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي، وصل إلى حدّ السخرية والاستهزاء، واعتبر ناشطون أن تصريحاته غير مسؤولة.

وغالباً ما تثير علاقة الدبيبة وحكومته بأنقرة جدلاً سياسياً محلياً، بسبب التعاون الكبير والدعم المتبادل بين الجانبين في كافة المجالات.

وفي أكتوبر من العام الماضي، وقّعت حكومة الدبيبة، اتفاقيتين مع تركيا حول التنقيب عن النفط والغاز، وهو ما أثار غضباً وانزعاجاً في شرق ليبيا، كما خصّصت هبة مالية بـ50 مليون دولار لإعادة إعمار جنوب تركيا بعد الزلزال المدمّر، في خطوة عرّضتها لانتقادات كبيرة واتهامات بإنفاق أموال الدولة من أجل تحقيق مصالحها والبقاء في السلطة.

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