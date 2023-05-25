طائرات مسيرة تقصف غرب طرابلس.. واتهامات لتركيا

فيما تتواصل الاجتماعات الأمنية في العاصمة طرابلس، تعرضت بعض المواقع في منطقة السيدة زينب في مدينة الزاوية وميناء المايه للقصف بطيران حربي مسير.
فقد أفادت مصادر للعربية/الحدث، اليوم الخميس، بأن غرب العاصمة الليبية تعرض لقصف بمسيرات، ما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين.
إعلان حرب
فيما اتهم عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة في تصريحات للعربية والحدث، الطيران التركي بقصف المواقع الرافضة لهذا الوجود.
كما اعتبر أن هذا القصف والتعدي بمثابة إعلان حرب بين القوات التركية الموجودة في ليبيا ضد القوة الوطنية الليبية.
هذا وتعتبر منطقة أبوصرة بالزاوية وميناء الماية من مناطق نفوذ قوات مسلحة معارضة لحكومة عبد الحميد الدبيبة بشكل علني.
ولا تنضوي تلك المجموعات تحت حكومة طرابلس، بل لا تزال ترفض منذ فترة طويلة استمرار الدبيبة الذي تعتبره مدعوماً من قبل تركيا، في منصب رئاسة الوزراء.
أتى هذا القصف خلال اجتماعات اليوم لـ"مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا" بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، بهدف التوصل إلى اتفاق لتوحيد المؤسسات العسكرية والمساعدة في وضع آلية توفر مناخا أمنياً سليماً ومواتياً لإجراء انتخابات عامة في البلاد.
ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي يعقد في ليبيا، بمشاركة رؤساء المجموعة المشاركين عن بريطانيا وتركيا ومصر وإيطاليا وفرنسا والاتحاد الإفريقي، وضباط اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، برئاسة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي وتركيا.
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