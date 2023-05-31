نجل رئس مخابرات القذافي جثة هامدة.. رصاص فتك بجسده

في عملية قتل غامضة عثر على نجل عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات في عهد العقيد الليبي معمر القذافي، جثة هامدة.
مصادر #الحدث: اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات #القذافي بالرصاص في #سبها والعثور على جثتة وعليها آثار طلقات نارية بأماكن متفرقة من جسده#ليبيا#الحدث pic.twitter.com/Icphip99bG— ا لـحـدث (@AlHadath) May 30, 2023
فقد أفادت مصادر العربية/الحدث اليوم الأربعاء باغتيال محمد السنوسي بالرصاص في سبها.
كما أضافت أن جثة السنوسي وجدت مصابة بطلقات نارية في أماكن متفرقة.
آخر ظهور
وكان آخر ظهور للسنوسي الابن في ديسمبر 2022 ، حين هدد بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا، إذا لم تفرج الحكومة عن والده ورفاقه.
كان آخر ظهور للمغدور به (إمحمد) نجل عبد الله السنوسي في ديسمبر 2022 ، مهددا بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا إذا لم تفرج الحكومة عن والده ورفاق والده pic.twitter.com/s6jYdaToMR— Ibrahim Blqasm إبراهيم بلقاسم (@Ibrahim_Blqasm) May 30, 2023
ومنذ أشهر، تقود عائلة عبد السنوسي، ضغوطاً للإفراج عنه، وسط مخاوف من أن يلقى نفس مصير أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في قضية "تفجير لوكربي"، والذي سلمته سلطات طرابلس إلى القضاء الأميركي من أجل محاكمته، خاصة أن اسمه ذكر في التحقيقات المرتبطة بالحادث الشهير
يشار إلى أن السنوسي البالغ من العمر 72 عاماً، ينتمي إلى قبيلة المقارحة بـجنوب ليبيا، ويحاكم في قضية تتعلق بقمع ثورة فبراير التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.
وهو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية.
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