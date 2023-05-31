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نجل السنوسي 1 (الصورة مأخوذة من فيديو له انتشر على وسائل التواصل )
نجل السنوسي (الصورة مأخوذة من فيديو قديم له انتشر على وسائل التواصل)

نجل رئس مخابرات القذافي جثة هامدة.. رصاص فتك بجسده

دبي - العربية.نت
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في عملية قتل غامضة عثر على نجل عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات في عهد العقيد الليبي معمر القذافي، جثة هامدة.

فقد أفادت مصادر العربية/الحدث اليوم الأربعاء باغتيال محمد السنوسي بالرصاص في سبها.

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كما أضافت أن جثة السنوسي وجدت مصابة بطلقات نارية في أماكن متفرقة.

آخر ظهور

وكان آخر ظهور للسنوسي الابن في ديسمبر 2022 ، حين هدد بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا، إذا لم تفرج الحكومة عن والده ورفاقه.

ومنذ أشهر، تقود عائلة عبد السنوسي، ضغوطاً للإفراج عنه، وسط مخاوف من أن يلقى نفس مصير أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في قضية "تفجير لوكربي"، والذي سلمته سلطات طرابلس إلى القضاء الأميركي من أجل محاكمته، خاصة أن اسمه ذكر في التحقيقات المرتبطة بالحادث الشهير

يشار إلى أن السنوسي البالغ من العمر 72 عاماً، ينتمي إلى قبيلة المقارحة بـجنوب ليبيا، ويحاكم في قضية تتعلق بقمع ثورة فبراير التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.

وهو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية.

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