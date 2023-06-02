حكومة الدبيبة توّسع عملياتها في غرب ليبيا.. وتقصف زوارة

نفذّت طائرات مسيرة غارات جوية جديدة، اليوم الجمعة، استهدفت عدة مواقع في مدينتي الزاوية وزوارة الليبيتين التي تنشط فيهما عمليات التهريب، ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية لملاحقة مهربي الوقود والبشر والقضاء على أوكار الجريمة والمخدرات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن القصف استهدف بالتحديد مواقع تستعملها إحدى المليشيات المسلّحة في تخزين الوقود في مدينة زوارة الواقعة على الساحل الغربي قرب الحدود مع تونس، كما ضرب الطيران المسيّر مواقع جديدة في مدينة الزاوية.

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وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد دخان مكثّف من مواقع القصف، بينما لا توجد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا.

وتستمر العملية الأمنية التي أطلقتها حكومة طرابلس رغم الانتقادات التي تلاحقها والرفض الداخلي والقلق الدولي، حيث تتهم أطراف سياسية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتوظيف الطيران المسيّر لغايات سياسية ولتصفية خصومه المعارضين له، لكن الأخير يقول إن هذه العملية "تستهدف أوكار المجرمين من مهربي الوقود وتجار المخدرات وعصابات تهريب البشر والمطلوبين للنائب العام في مختلف أنواع الجرائم وهي استجابة لنداءات الأهالي".

وإلى جانب الانقسام السياسي والعسكري الذي تسبّبت به، تثير التحركات الجويّة لحكومة طرابلس غرب ليبيا، قلقاً دولياً من تأثيرها على جهود التهدئة وعلى محاولات إيجاد توافق سياسي بين قادة البلاد، يقود لإجراء انتخابات عامة.

والساحل الغربي لليبيا، هو المنطقة التي تنشط فيها عمليات تهريب الوقود والمهاجرين غير الشرعيين، حيث تنتشر أغلب نقاط التهريب على سواحل مدن الزاوية وصبراتة وزوارة والخمس، لكنه كذلك يضمّ أغلب المليشيات المسلّحة المناهضة لحكومة الدبيبة.