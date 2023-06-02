رئيس تونس يلمح إلى ضريبة على الأغنياء بدلا من رفع دعم الفقراء
سعيد أكد خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان "على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي"
ألمح الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إلى إمكانية فرض ضريبة على الأغنياء بدلا من رفع الدعم عن المواد الأساسية، مجددا التأكيد على عدم "الخضوع لأي إملاءات خارجية"
وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن سعيد أكد خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان "على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي".
ونقل البيان عن الرئيس التونسي قوله: "بدل رفع الدعم تحت مسمى ترشيده، يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون دون وجه حق بدعم العديد من المواد، ودون الخضوع لأي إملاءات خارجية".
وتعاني تونس أزمة مالية خانقة تسببت في شح العديد من المواد الأساسية.
ويطالب مانحون دوليون تونس بتنفيذ حزمة من الإصلاحات تشمل رفع الدعم وخفض الأجور وبيع مؤسسات عامة، لكن الرئيس سعيد يعارضها بدعوى الحفاظ على" السلم الأهلي".
وكانت تونس توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تعطل بسبب تعثر تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على القرض.
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