ليبيا.. ابنة السنوسي تناشد لإخراج والدها المعتقل لحضور جنازة شقيقها

ناشدت ابنة عبد الله السنوسي، رئيس مخابرات القذافي، عبر "العربية" و"الحدث"، السلطات الليبية والليبيين للسماح لوالدها المعتقل بحضور جنازة شقيقها.

وكانت مصادر "الحدث" أفادت بالعثور على محمد عبد الله السنوسي، نجل رئيس جهاز مخابرات القذافي، مقتولا.

فيديو > العنود عبدالله السنوسي تناشد بإخراج والدها لحضور جنازة شقيقها " امحمد " غدًا . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/iQncYCP3Yu — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 2, 2023

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المصادر أكدت مقتل محمد السنوسي بالرصاص في مدينة سبها، وأنه ربما يكون قد اغتيل.

فيما تحدث نشطاء عن مقتل نجل رئيس جهاز مخابرات القذافي بآلة حادة، خلال مشاجرة في سبها.

مصادر #الحدث: اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات #القذافي بالرصاص في #سبها والعثور على جثتة وعليها آثار طلقات نارية بأماكن متفرقة من جسده#ليبيا#الحدث pic.twitter.com/Icphip99bG — ا لـحـدث (@AlHadath) May 30, 2023

فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الجريمة سببها شجار عائلي بين السنوسي وابن عمه، أفضت إلى طعنه عدة طعنات.

آخر ظهور

وكان آخر ظهور للسنوسي الابن في ديسمبر 2022، حين هدد بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا إذا لم تفرج الحكومة عن والده ورفاقه.

نشطاء من أنصار النظام السابق يقول انه تم العثور على (إمحمد) نجل عبد الله السنوسي مقتولا بالرصاص في مدينة سبها جنوب ليبيا — Ibrahim Blqasm إبراهيم بلقاسم (@Ibrahim_Blqasm) May 30, 2023

ومنذ أشهر، تقود عائلة عبد الله السنوسي، ضغوطاً للإفراج عنه، وسط مخاوف من أن يلقى نفس مصير أبوعجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في قضية "تفجير لوكربي"، والذي سلمته سلطات طرابلس إلى القضاء الأميركي من أجل محاكمته، خاصة أن اسمه ذكر في التحقيقات المرتبطة بالحادث الشهير.

يشار إلى أن السنوسي البالغ من العمر 72 عاماً، ينتمي إلى قبيلة المقارحة بجنوب ليبيا، ويحاكم في قضية تتعلق بقمع ثورة فبراير التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.

وهو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية.