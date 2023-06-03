فرض حظر تجول ليلي في طبرق الليبية تزامناً مع عملية أمنية

أعلنت مديرية أمن طبرق فرض حظر تجول ليلي، اعتباراً من مساء اليوم السبت وحتى إشعار آخر.

وقالت في منشور على فيسبوك إن الحظر الذي يستمر من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحاً يأتي بناء على "تعليمات وكيـل وزارة الداخلية ورئيس الغرفة الأمنية الخاصة المشكلة بتوجيهات" قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر.

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وذكرت صحيفة (المرصد) الليبية أن فرض حظر التجول يأتي إيذانا بانطلاق حملة أمنية.

من ناحية أخرى نقل تلفزيون (ليبيا الأحرار) عن مدير أمن طبرق قوله إن الحظر جاء على "خلفية العمليات الأمنية الأخيرة بالمنطقة".

وأضاف مدير الأمن "العمليات الأمنية ستستهدف أوكار المخدرات ومخازن الهجرة غير النظامية للقضاء على الجريمة في المنطقة".

نص البيان

" بنـاءً علـى تعليمـات وكيـل وزارة الداخليـة ورئيـس الغرفـة الأمنيـة الخاصـة المشكلـة بتوجيهـات القائـد العـام للقـوات المسلحـة العربيـة الليبيـة

- يفـرض حظـر تجـول إلـى حيـن إشعـار آخـر فـي كامـل نطـاق مدينـة طبـرق ابتـدأ مـن تاريـخ اليـوم السبـت الموافــق 2023/6/3م علـى تمـام الساعـة الثامنـ8ـة مسـاء حتـى الساعـة السادسـة صباحـا.

يُستثنـى مـن الحظـر المفـروض الأطقـم الطبيـة والطبيـة المساعـدة والحـالات المرضيـة والأعمـال الإنسانيـة ومنتسبـو الشرطـة والقـوات المسلحــة والشركـة العامــة للنظافـة".

وكانت المديرية قد نشرت في وقت سابق صورا مرئية، قالت إنها جانـب مـن مشاركـة دوريـات مديريـة أمـن طبـرق بالحمـلات الأمنيـة المشتركـة بمدينـة امساعـد الحدوديـة لفـرض الأمـن والأمـان والمجاهـرة بـه.