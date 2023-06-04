محامي نجل القذافي: يعاني عدة آلام في جسده

بعد دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله، أوضح محامي هنيبعل القذافي، أن الأخير يعاني من عدة آلام في جسده.
وأكد بول رومانس في اتصال مع العربية/ الحدث أن موكله كان يعاني من عدة آلام حتى قبل إعلان اضرابه عن الطعام
كما أشار إلى ان نجل العقيد الراحل معمر القذافي، المحتجز في أحد سجون لبنان هو من قرر بشكل شخصي الدخول في هذا الاضراب
إلى ذلك شدد على أن فريق المحامين اتخذ كافة الاجراءات القانونية للدفاع عنه، قائلا:" نعمل على كافة الأصعدة القانونية والسياسية والقضائية ونتواصل مع كافة المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان والمعتقلين لإطلاق سراحه"
ولفت رومانس إلى أن موكله موقوف منذ أكثر من 8 سنوات دون محاكمة.
خطف من سوريا
يشار إلى أن هنيبعل الموقوف منذ العام 2015 في لبنان، بدأ أمس السبت إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازه بلا محاكمة
وكان مسلحون لبنانيون خطفوا نجل القذافي المتزوج من لبنانية من سوريا، حيث كان يقيم كلاجئ سياسي، مطالبين بمعلومات حول مصير رجل الدين الشيعي الشهير "الإمام موسى الصدر" الذي فقد في ليبيا عام 1978، أي قبل 45 عاما.
وتعتقد عائلة الداعية أنه ربما لا يزال على قيد الحياة في سجن ليبي، رغم أن معظم اللبنانيين يفترضون أنه توفى. لاسيما أنه لو كان الصدر حيا الآن فلكان عمره 94 عاما.
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