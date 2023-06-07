اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وسام أسغيد
وسام أسغيد

صعقة كهربائية خلال الاستحمام تنهي حياة رياضية جزائرية

وفاة بطلة الكاراتي وسام ايسغد البالغة من العمر 17 عاماً أحدثت صدمة في عالم الرياضة الجزائرية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أودت صعقة كهربائية، اليوم الاثنين الماضي، بحياة بطلة الكاراتي الجزائرية الصاعدة وسام ايسغد، المنتمية لـ"نادي الشباب الرياضي - بابا أحسن" في الجزائر العاصمة.

واهتزت أسرة الكاراتي الجزائرية على وقع خبر رحيل واحدة من خيرة رياضيي الكاراتي.

مادة اعلانية
تونس.. جدل التسريبات يرافق انطلاق امتحان البكالوريا المغرب العربي تونس تونس.. جدل التسريبات يرافق انطلاق امتحان البكالوريا

وتقدم رئيس "الاتحادية الجزائرية للكاراتي"، ياسين قوري، في منشور عبر صفحة الاتحادية على "فيسبوك" بأحر التعازي القلبية لعائلة الفقيدة التي تبلغ من العمر 17 عاماً.

يذكر أن البطلة الراحلة كانت تحضّر لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، قسم 3 علمي، في "ثانوية الشهيد عمار سواس – بابا حسن" في العاصمة الجزائرية.

وقد أحدثت هذه الفاجعة صدمة بين سكان حي بابا حسن، وأكد أحدهم أنه بعد تعرضها لصاعقة وهي تستحم تم نقل الشابة للمستشفى القريب لكن محاولات إنعاشها باءت بالفشل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الغارديان: التعافي من كارثة تدمير السد في خيرسون قد يستغرق عقوداً الغارديان: التعافي من كارثة تدمير السد في خيرسون قد يستغرق عقوداً
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط