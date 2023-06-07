صعقة كهربائية خلال الاستحمام تنهي حياة رياضية جزائرية
وفاة بطلة الكاراتي وسام ايسغد البالغة من العمر 17 عاماً أحدثت صدمة في عالم الرياضة الجزائرية
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أودت صعقة كهربائية، اليوم الاثنين الماضي، بحياة بطلة الكاراتي الجزائرية الصاعدة وسام ايسغد، المنتمية لـ"نادي الشباب الرياضي - بابا أحسن" في الجزائر العاصمة.
واهتزت أسرة الكاراتي الجزائرية على وقع خبر رحيل واحدة من خيرة رياضيي الكاراتي.
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وتقدم رئيس "الاتحادية الجزائرية للكاراتي"، ياسين قوري، في منشور عبر صفحة الاتحادية على "فيسبوك" بأحر التعازي القلبية لعائلة الفقيدة التي تبلغ من العمر 17 عاماً.
يذكر أن البطلة الراحلة كانت تحضّر لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، قسم 3 علمي، في "ثانوية الشهيد عمار سواس – بابا حسن" في العاصمة الجزائرية.
وقد أحدثت هذه الفاجعة صدمة بين سكان حي بابا حسن، وأكد أحدهم أنه بعد تعرضها لصاعقة وهي تستحم تم نقل الشابة للمستشفى القريب لكن محاولات إنعاشها باءت بالفشل.
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