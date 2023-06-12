البعثة الأممية تطالب حكومة ليبيا بوقف الاعتقال التعسفي للمهاجرين واللاجئين

عبرت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء عمليات الاعتقال التعسفي للمهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد، داعية السلطات الليبية إلى وقف تلك الإجراءات ومعاملة المهاجرين "بكرامة وإنسانية".

وأشارت البعثة الأممية في بيان إلى أن السلطات اعتقلت آلاف الرجال والنساء والأطفال، وذلك في أعقاب غارات زعمت الحكومة الليبية أنها استهدفت شبكات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر.

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كما طالبت البعثة الأممية، السلطات الليبية بأن تمنح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية حق الوصول للمحتجزين "دون عوائق".

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أعلنت شن غارات تستهدف مهربي المخدرات والوقود والبشر، على طول الساحل الغربي لليبيا، الممتد من طرابلس حتى رأس جدير، بمسافة تقارب 150 كيلومترا.