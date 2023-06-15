أكد على عمق العلاقات مع الجزائر.. بوتين يستقبل تبون بموسكو

استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، في قاعة القديس جرجس في الكرملين وسط مراسم استقبال رسمية.

ووصل الرئيس الجزائري إلى قاعة القديس جرجس واستقبله الرئيس بوتين، وقامت الأوركسترا بعزف النشيد الوطني للبلدين، ورفع علمي روسيا الاتحادية وجمهورية الجزائر، بحضور أعضاء الوفدين.

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ستجرى المفاوضات بصيغة موسعة، ثم توقع الوثائق المشتركة في وقت لاحق، كما سيصدر الرئيسان بيانا مشتركا، بحسب "تاس".

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه تبون، في الكرملين، إلى الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين. وقال بوتين اليوم الخميس: "العلاقات مع الجزائر ذات أهمية خاصة لبلادنا وذات طبيعة استراتيجية"، موضحا أن العلاقات بين البلدين بدأت تتطور منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي.وأضاف الرئيس الروسي: "لقد تطورت، ويمكننا القول إنها كانت تتمتع بطبيعة استراتيجية منذ ذلك الوقت".

من جهته، قال الرئيس الجزائري إن "الصداقة مع روسيا لا تتأثر بأي عوامل خارجية".