اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بوتين يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

أكد على عمق العلاقات مع الجزائر.. بوتين يستقبل تبون بموسكو

الرئيس الجزائري: الصداقة مع روسيا لا تتأثر بأي عوامل خارجية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، في قاعة القديس جرجس في الكرملين وسط مراسم استقبال رسمية.

ووصل الرئيس الجزائري إلى قاعة القديس جرجس واستقبله الرئيس بوتين، وقامت الأوركسترا بعزف النشيد الوطني للبلدين، ورفع علمي روسيا الاتحادية وجمهورية الجزائر، بحضور أعضاء الوفدين.

مادة اعلانية

ستجرى المفاوضات بصيغة موسعة، ثم توقع الوثائق المشتركة في وقت لاحق، كما سيصدر الرئيسان بيانا مشتركا، بحسب "تاس".

الجزائر وروسيا تتجهان للتوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية اقتصاد اقتصاد الجزائر الجزائر وروسيا تتجهان للتوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه تبون، في الكرملين، إلى الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين. وقال بوتين اليوم الخميس: "العلاقات مع الجزائر ذات أهمية خاصة لبلادنا وذات طبيعة استراتيجية"، موضحا أن العلاقات بين البلدين بدأت تتطور منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي.وأضاف الرئيس الروسي: "لقد تطورت، ويمكننا القول إنها كانت تتمتع بطبيعة استراتيجية منذ ذلك الوقت".

من جهته، قال الرئيس الجزائري إن "الصداقة مع روسيا لا تتأثر بأي عوامل خارجية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أعداد النازحين قسريا تكسر حاجز الـ100 مليون شخص في العالم أعداد النازحين قسريا تكسر حاجز الـ100 مليون شخص في العالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط