اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هانيبال القذافي
هانيبال القذافي
الأزمة الليبية

تدهور صحة هانيبال القذافي بعد أسبوعين من إضرابه عن الطعام

هانيبال القذافي أعلن الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله في بيروت دون محاكمة

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفادت الأنباء القادمة من لبنان، الجمعة، بتدهور صحة نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعد أسبوعين من الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله في بيروت دون محاكمة، بحسب ما قال محاميه.

ومنذ أيام، أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي، لمتابعة هذا الملف. كما أمر بتشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة.

مادة اعلانية

جاء التحرّك الرئاسي، بعد أنباء عن تدهور صحّة هانيبال، الذي دخل منذ نحو الأسبوعين في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما يعتبره "توقيفا تعسفيا وسياسيا" وتنديدا بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف رجل الدين الشيعي موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس.

موسى الصدر.. الإمام الذي اختفى في ليبيا قبل 40 سنة
موسى الصدر.. الإمام الذي اختفى في ليبيا قبل 40 سنة
سيف القذافي: وضع أخي هانيبال المحتجز في لبنان خطير جداً المغرب العربي سيف القذافي: وضع أخي هانيبال المحتجز في لبنان خطير جداً

ويتمّسك نجل القذافي ببراءته من قضية اختفاء الصدر، وقال مرارا خلال التحقيقات إنه لا يملك أي معلومات لأنّ الحادثة حصلت عندما كان طفلا، وإن اختفاءه لا يعلمه إلا شقيقه الأكبر سيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام جلود، إلى جانب قريب والده أحمد قذاف الدم المقيم في القاهرة ووزير الخارجية الأسبق موسى كوسا.

ولا يزال ملف نجل القذافي الذي يحظى باهتمام الرأي العام الليبي دون تسوية قضائية، رغم محاولة عدة أطراف ليبية التدخل من أجل الإفراج عنه ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضيّة الصدر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تغيرت عادات المصريين بسبب الأزمة الاقتصادية؟ هل تغيرت عادات المصريين بسبب الأزمة الاقتصادية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط