الرئيسان الروسي والجزائري يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجديدة

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيرُه الجزائري عبد المجيد تبون وثيقةَ تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين خلال مراسم التوقيع في موسكو إن الوثيقة تمثّل انتقال التعاون الروسي الجزائري إلى مستوى نوعي جديد، مبيّنا أن حكومتي روسيا والجزائر ستكفلان تنفيذ جميع الاتفاقات التي سيتمّ اعتمادها على أعلى مستوى.

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من جهته أكد الرئيس الجزائري، الخميس، على ارتباط الجزائر بعلاقات تاريخية وقوية مع روسيا، مبرزاً أن مواقف الجزائر ثابتة، ومحاولتها تسريع مسار انضمامها إلى منظمة البريكس.

وفي محادثات جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بقصر الكرملين في موسكو، صرّح تبون قائلا: "علاقاتنا تاريخية وقوية مع روسيا وسنعمّق التشاور أكثر حول النقاط التي تهمّنا".

وتابع: "حصول الجزائر على مقعد غير دائم في مجلس الأمن أتى بفضل دعم الأصدقاء وعلى رأسهم روسيا". وركّز رئيس الجزائر على أنّ "الظروف الدولية لن تؤثر على الصداقة الجزائرية الروسية"، مضيفاً: "مواقفنا ثابتة وتقوم على ضرورة تغليب الحلول السلمية في كل من مالي وليبيا، ونطلب مساعدة الروس لتثبيت اتفاق الجزائر حول مالي".

من جانب آخر، أفاد تبون بأن : "الجزائر تحاول تسريع مسار انضمامها إلى منظمة البريكس".

وسجل الرئيس تبون ارتياحه ل"تطابق الرؤى" تجاه مختلف الملفات التي تم تناولها، على غرار قضية الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية والوضع بمنطقة الساحل، فضلا عما يجري في ليبيا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، جدد الرئيس تبون دعوته إلى المتعاملين الاقتصاديين الروس ل"الاستثمار في الجزائر التي تتوفر اليوم على بيئة استثمارية ملائمة، بفضل الإجراءات التحفيزية والامتيازات التي يتضمنها القانون الجديد للاستثمار"، وأشار من جهة أخرى، إلى "اعتماد خارطة طريق طموحة للتعاون الثنائي، ترمي إلى الاستفادة من أوجه التكامل الاقتصادي بين البلدين".

ومن جهة أخرى، أعرب رئيس الجزائر، عن شكره لنظيره الروسي، لقبوله وساطة الجزائر في النزاع القائم بين روسيا الصديقة وأوكرانيا، مؤكدا أن هذه الثقة "ستكون في محلها".

من جانبه، عبر الرئيس فلاديمير بوتين عن شكره للجزائر وللرئيس تبون على الاستعداد لتقديم جهود الوساطة في النزاع القائم بين بلاده وأوكرانيا وأعلن أنه سيستقبل، يوم السبت المقبل، رؤساء الوفود من القارة الإفريقية، لمناقشة المبادرة التي تقدمت بها الجزائر حول تسوية هذا النزاع.

وبشأن العلاقات الثنائية، أكد الرئيس الروسي أن الجزائر تحتل الريادة بين شركاء روسيا في القارة الإفريقية، مبرزا أن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس تبون إلى روسيا "ناجحة" على كافة الأصعدة وهو ما سيساهم في تطوير التعاون الثنائي.

"الشريك المفتاح في العالم العربي وفي إفريقيا"

وحول محادثاته مع الرئيس تبون الذي وصفه ب "الشريك المفتاح في العالم العربي وفي إفريقيا"، أوضح الرئيس بوتين أنه تمت مناقشة "وبصورة معمقة" سلسلة واسعة من المواضيع بما فيها التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والأجندة الحالية للعلاقات الإقليمية والدولية.

وبخصوص الأوضاع الإقليمية والدولية، عبر بوتين عن "توافق وتطابق وجهات النظر" بين البلدين حيث "تسعى كل من روسيا والجزائر لتنسيق المواقف في إطار المنظمات متعددة الأطراف".

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الروسي أن اللجنة المختلطة الجزائرية - الروسية من المزمع أن تعقد دورتها ال11 في النصف الثاني من هذه السنة في موسكو، حيث ستدرس "تعزيز الاتصالات العملية والاستثمار وتوسيع المشاريع على النطاق الواسع".

وأوضح الرئيس بوتين أن زيارة الرئيس تبون "جرت في جو عملي وناجح" والدليل على ذلك -كما قال- "الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والهادفة إلى المزيد من تعزيز التعاون في مختلف الأصعدة"، مبرزا "أهمية إعلان الشراكة الإستراتيجية المعمقة الذي يعد وثيقة ثنائية مهمة تحدد الأولويات الواضحة للتعاون البعيد المدى".

وفي هذا الإطار، وقع الطرفان على اتفاقية متعلقة بالتسليم بين البلدين، كما تم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي البلدين، تتعلق بالتعاون في مجال الاتصالات العامة، بالإضافة إلى اتفاقية في مجال حماية النباتات، بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الزراعة الروسية.

وفي مجال تعزيز التعاون الثقافي، تم التوقيع على برنامج تعاون بين وزارتي الثقافة في البلدين للفترة 2023-2025.

ووقعت الحكومتان على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجال الموارد المائية، إلى جانب محضر تعاون بين وزارتي العدل في البلدين.

وتم أيضا التوقيع على اتفاقية بين الحكومتين تتعلق بالتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

وختاما، وقع رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، كمال مولى ورئيس المنظمة الاجتماعية الروسية "روسيا أعمال"، ألكسي ريبيك، على اتفاقية تعاون بين المنظمتين.

وكان الرئيسان تبون وبوتين قد أشرفا قبل ذلك، على مراسم التوقيع على إعلان الشراكة الإستراتيجية المعمقة بين البلدين، بالإضافة إلى عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج عمل بين الحكومتين الجزائرية والروسية.