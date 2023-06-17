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من اجتماع بوزنيقة
من اجتماع بوزنيقة
الأزمة الليبية

رئيس الحكومة الليبية المكلف يؤيد مشروعي قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

رحب رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، أسامة حماد، بمخرجات اجتماعات اللجنة المشتركة (6+6) مؤخراً

قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
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رحب رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، أسامة حماد، اليوم السبت، بمخرجات اجتماعات اللجنة المشتركة (6+6) مؤخرا، مؤكدا أنها ستنهي الخلافات والانقسامات التي طال أمدها في البلاد.

وعبّر حماد في بيان عن تطلع الحكومة للوصول إلى إنجاز الاستحقاقات الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عبر توافق مجلسي النواب والدولة.

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وأعرب عن أمله أن يكون توافق اللجنة المشتركة "الخطوة الأولى على طريق الاستقرار السياسي" في البلاد.

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واجتمعت لجنة (6+6) في مدينة بوزنيقة المغربية في الفترة بين 22 مايو و6 يونيو لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة، يوم الاثنين الماضي، أن رئيس لجنة (6+6) عن المجلس، عمر أبو ليفة، أحال مشروع قانون الانتخابات البرلمانية ومشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من أجل إصدارهما.

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