لياقته أثارت الإعجاب.. تسعيني جزائري يشارك في سباق رياضي

برشاقة رياضية غير مألوفة بين أقرانه، وبخفة دم وطموح ليس له سقف، ارتدى الشيخ عبد القادر من الجزائر والبالغ من العمر 91 سنة بدلة رياضية شبابية، وتوجه مباشرة للمشاركة في سباق رياضي.

لم يكن يعلم الشيخ عبد القادر أن إقباله على المشاركة في الماراثون الذي ستنضمه ولاية سيدي بلعباس غرب الجزائر سيجلب له الأنظار، وسيكون حديث وسائل الإعلام، لا لسبب سوى أن السباق سيعرف مشاركة معتبرة من مختلف الفئات العمرية من 18 سنة إلى 60 فما فوق، رجالا ونساء.

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وبحركاته الخفيفة وشغفه الكبير بممارسة الرياضة، استطاع الشيخ عبد القادر سرقة الأضواء في هذا الحدث الرياضي، حيث شد انتباه كل الحاضرين في الماراثون الذي شهد حضور العداء العالمي الجزائري نور الدين مرسلي كضيف شرف في هذه الدورة، وقد بدا واضحا لأول وهلة أن الحركات التي كان يقوم بها قبل انطلاق الماراثون مدى رغبته الجامحة في تحفيز الجيل الحالي من الشباب لممارسة الرياضة، والحرص على الاهتمام بصحة البدن.

هذا الإقبال على الحياة من شيخ بلغ من الكبر عتيا، حيرت الكثير من الشباب الذين شاركوا في السباق الذي نظم في نسخته الوطنية الأولى بمدينة سيدي بلعباس، حيث ظهر الشيخ عبد القادر متحمسا لخوض غمار المنافسة، من خلال إجراء تمرينات إحمائية ولم يخفِ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انبهارهم بالعزيمة الفولاذية التي يتحلى بها خصوصا أن الكثير من أقرانه يعانون من أمراض مزمنة.