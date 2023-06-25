طالب جزائري يتخرج بالعلامة الكاملة وبراءة اختراع.. ماذا ابتكر؟

حصل الطالب عماد الدين جراردة، والذي يدرس بكلية التكنولوجيا في قسم الإلكترونيك بجامعة المسيلة، على العلامة الكاملة "20 من 20" في شهادة الماستر.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام جزائرية فإن جراردة أضحى أول طالب جزائري يتحصل على علامة "لابل" وبراءة اختراع وعلامة تجارية ونموذج صناعي في آن واحد، على مستوى المعهد الوطني لحماية الملكية الفكرية والصناعية.

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ونشرت صفحة جامعة المسيلة على فيسبوك، أن الطالب ناقش مذكرة للحصول على شهادة ماستر حول "اختراع نظام حماية للسائقين من النعاس والتشتت بالذكاء الاصطناعي".

ويهدف المشروع إلى الحد من الحوادث المرورية المميتة والتي تؤدي أيضا إلى خسائر فادحة في الممتلكات. وهذا بسبب النعاس أو تشتت السائق أثناء القيادة واستعمال الهاتف والكلام.

ويعمل الابتكار كمرآة عاكسة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحديد السائق وتتبع حركاته وسلوكه.

وإذا رصدت حالة سياقة خطرة يشتغل جهاز إنذار لينبه السائق بضرورة العودة إلى السياقة الطبيعية أو ركن المركبة في سلام.