حكومة طرابلس تنفي ضلوعها في ضربات بمسيرات في شرق ليبيا

نفت الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، اليوم الجمعة، أي ضلوع لها في ضربات بطائرات مسيرة في شرق البلاد.

وقال مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" إن غارات بطائرات مسيرة "مجهولة المصدر" استهدفت مساء الخميس قاعدة الخروبة الجوية الواقعة على بعد 150 كيلومتراً جنوب شرق بنغازي (شرق) مضيفاً أن "عناصر من مجموعة فاغنر" الروسية تتواجد فيها.

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ونسبت مواقع إخبارية الهجوم إلى القوات المسلحة التابعة لحكومة طرابلس المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تشكك سلطات شرق ليبيا في شرعيتها.

ونقلت قناة "المسار" الخاصة عن وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية قولها الجمعة: "استغربنا المعلومات.. عن الضربات التي نفذتها طائراتنا ضد قاعدة في شرق ليبيا". وأضافت: "نحترم وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020".

من جهتها، نقلت صحيفة "العنوان" الليبية عن اللواء محمد الحداد رئيس أركان القوات المسلحة في غرب ليبيا قوله "لم تستهدف أي من أجهزتنا أي موقع في المنطقة الشرقية".

وأضاف أن معلومات مماثلة "تهدف إلى إشعال الحرب بين الأشقاء الليبيين وتوريط ليبيا في صراع إقليمي".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية كبيرة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. وفي أكتوبر 2020 تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار تسهر على احترامه لجنة عسكرية تضم خمسة ضباط عن كل من معسكري الغرب والشرق.