قفزوا من النوافذ.. شاهد فرار مهاجرين أثناء ترحيلهم من الجزائر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو لعملية فرار جماعي لمهاجرين غير شرعيين من دول الساحل والصحراء، قبل ترحيلهم إلى بلدانهم.

وفي المقطع المصوّر، يظهر عشرات المهاجرين وهم يقفزون من الحافلة التي كانت تنقلهم إلى خارج الجزائر، عندما كانت تسير في الطريق العام، وذلك بعد تكسير زجاج النوافذ، ثم يهربون إلى المناطق المحاذية للطريق ممّا أدّى إلى عرقلة حركة السير، وذلك رفضا لعملية ترحيلهم وإعادتهم إلى بلدانهم، ومن أجل البقاء في الجزائر، إمّا للعمل والاستقرار داخلها أو لمحاولة الوصول إلى أوروبا.

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والجزائر من ضمن الدول التي تقوم بعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين الذين دخلوا البلاد من دول الساحل والصحراء بطريقة غير نظامية، وذلك في محاولة للحدّ من أعداد المهاجرين ومن ظاهرة الهجرة السريّة.

فيما تقول السلطات إن عمليات الترحيل التي تقوم بها في بعض الأحيان تتم بالتنسيق مع سفارات البلدان التي ينتمي إليها المرحلون، وبتوفير أحسن الظروف الإنسانية.