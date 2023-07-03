اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الطفلان

اختفاء طفلين في المغرب.. ومخاوف من تورط عصابات بخطفهما

الطفلان هما: عمران (9 سنوات، مصاب بالتوحد)، وحمزة (أقل من عامين)

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في ظروف غامضة، اختفى طفلان في منطقة أدرار بإقليم تزنيت وسط المغرب، ما أثار المخاوف من تورط عصابات باختطافهما.

والطفلان عمران (9 سنوات، مصاب بالتوحد)، وحمزة (أقل من عامين)، اختفيا في منطقتي أربعاء آيت أحمد وتيغمي في ظروف غامضة.

ظلام دامس وموسيقى.. هكذا عاش ضحايا "تيتان" لحظاتهم الأخيرة الأخيرة ظلام دامس وموسيقى.. هكذا عاش ضحايا "تيتان" لحظاتهم الأخيرة
مادة اعلانية

فيما نقل عن أحد أفراد عائلة الطفل عمران، قوله إن الطفل المصاب بمرض التوحد، الذي قدم من إنزكان برفقة أسرته لقضاء العيد ببلدة أربعاء آيت أحمد، خرج منذ يوم الأربعاء الماضي، من دون أن يظهر له أي أثر، وفق ما نقله موقع "هسبريس" المغربي.

خرج للعب

من جهته، أوضح أحد أقارب الطفل حمزة أن الطفل الذي وصل إلى منطقة تيغمي لقضاء عيد الأضحى قادما إليها من منطقة القليعة بإنزكان، واختفى صبيحة يوم العيد تزامنا مع انشغال أسرته بعملية نحر الأضحية، وذلك بعد خروجه للعب أمام المنزل.

الطفلان
الطفلان

هذا وطرحت واقعتا اختفاء عمران وحمزة تساؤلات عديدة لدى سكان منطقة أدرار خاصة وإقليم تزنيت بشكل عام، خصوصا أنهما ليسا من أهل المنطقة، إذ تخوفت أن يكون الطفلان قد تعرضا لعملية اختطاف على يد عصابات تنشط في مجال التنقيب عن الكنوز، مطالبة الجهات الأمنية باستئناف البحث الذي باشرته خلال اليومين الماضيين وتوقف صبيحة اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات التمشيط الواسعة للبحث عن الطفلين المختفيين قامت بها فرق دركية منذ يومين، تحت إشراف القائد الإقليمي للدرك الملكي بتزنيت، شاركت فيها السلطة المحلية والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومجموعة من المواطنين.

واستعانت فرق البحث بكلاب بوليسية مدربة وثلاث طائرات درون بهدف تسريع عمليات التمشيط، التي انخرطت فيها قوات الدرك الملكي بأكادير، وشملت الآبار والأماكن المهجورة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما علاقة مرتكب جريمة "حرق القرآن" بميليشيا الحشد الشعبي ما علاقة مرتكب جريمة "حرق القرآن" بميليشيا الحشد الشعبي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط