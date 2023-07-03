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السفير الليبي صالح همة خلال تكريم المسؤولة السابقة
السفير الليبي صالح همة خلال تكريم المسؤولة السابقة

بعد تكريم مسؤولة سابقة.. توقيف سفير ليبيا بالجزائر عن العمل

دبي - العربية.نت
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بدعوى قيامه بتصرفات تخرج عن نطاق اختصاصه وتخالف قواعد العمل الدبلوماسي وفقا لنص الخطاب، أوقفت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة سفير ليبيا لدى الجزائر صالح همة.

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وبعث الدبيبة، يوم أمس الأحد، بخطاب إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قال فيه إن العلاقات الليبية الجزائرية تمثل أهمية بالغة توجب على سفارتها والقائمين عليها العمل على تعزيزها وتوطيدها بما يخدم مصالح البلدين.

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كما أضاف أن ما قام به السفير صالح همة، ينم عن سوء أدائه كسفير لدولة ليبيا، الأمر الذي يقتضي إيقافه عن العمل ومباشرة الإجراءات القانونية في حقه.

درع ووشاح أخضر

جاءت ردة فعل الدبيبة التي طالب فيها بإيقاف همة، عقب قيامه بتكريم فاطمة عبدالحفيظ مختار، التي تقلدت عدة مناصب قبل أحداث فبراير 2011، حيث سلمها درعا وقلّدها وشاحا أخضر، أثناء تكريمها بمدينة غات التي ينتميان لها.

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