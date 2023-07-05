الجنوب الجزائري يسجل أعلى درجات الحرارة في العالم

مع حلول فصل الصيف في الجزائر، تطلق الشمس أشعتها الحارقة على مناطق الجنوب، الأمر الذي يجبر الكثير من العائلات على التنقل للمناطق الساحلية لقضاء هذه الفترة في الاستجمام والتمتع بزرقة مياه البحر، وظلال الغابات.

ويحتل الجنوب الجزائري صدارة الأماكن التي ترتفع فيها درجة حرارة عبر العالم، حيث سجلت ولاية أدرار، أعلى درجة حرارة في العالم خلال 24 ساعة الأخيرة، بدرجة حرارة قاربت الـ50 درجة.

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وتقع مدينة أدرار جنوبا بالصحراء الجزائرية، حيث تعتبر ثاني أكبر ولاية بعد ولاية تمنراست.

وحسب ما رصده موقع "Eldoradoweather" المتخصّص، فقد جاءت أدرار في المرتبة الأولى بعد أن بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية، مسجلة 49.2 درجة، ثم تلتها مدينتان إيرانيتان.

وليست مدينة أدرار وحدها من تشهد درجة حرارة عالية خلال موسم الصيف، إذ تشهد مدن مثل تمنراست، تيميمون، جانت واليزي، موجة حرارة مماثلة تتسبب عادة في نزوح بعض العائلات لمدن شمالية.

وجاءت مدينة عين صالح وفقا لذات التصنيف، في المرتبة الرابعة عالميا بدرجة حرارة 48 درجة، ثم مدينة زناتة في ولاية تلمسان غرب الجزائر (المرتبة الخامسة، 48 درجة)، كما جاءت مدينة تيميمون الجنوبية في المرتبة السابعة بدرجة حرارة 47.1.

تحذيرات من الحرارة

ووسط الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة، تحثّ هيئة الأرصاد الجوية في الجزائر المواطنين على تجنب الحرّ والحذر خلال تعرّضهم للشمس.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية من خطورة تأثير الطقس على صحة السكان، وأوضحت أن الارتفاع القياسي يُسجَّل في 3 ولايات جنوبي البلاد، وهي: المنيعة، ورقلة وإليزي.