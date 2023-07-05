8 قتلى و17 جريحاً إثر حادث مرور مأساوي بالجزائر

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون في حادث مروري وقع بولاية برج بوعريريج شرقي العاصمة الجزائرية. وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية فإن الحادث نجم عن انحراف حافلة لنقل المسافرين.

واصطدمت الحافلة بالحاجز الحديدي الفولاذي الذي يفصل الطريق السريع، ما أدى إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين، حالة بعضهم وصفت بالخطيرة.

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وأبانت صور وفيديوهات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعرض حافلة للركاب لأضرار كبيرة نتيجة الحادث الارتطام.

وصرح قائد مركز الإعلام وتنسيق المرور في قيادة الدرك الوطني المقدم خديم قويدر بأن "الحادث المميت وقع في ساعات متأخرة من فجر الأربعاء".

وأشار إلى أن "الحادث وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في شطره الرابط بين برج بوعريريج اتجاه الجزائر العاصمة".

وفتحت السلطات الجزائرية تحقيقا في الحادث. فيما حثت السلطات السائقين على ضرورة التقيد بالقوانين والقيادة بحذر.

يذكر أن المئات يلقون حتفهم في الجزائر سنويا بسبب حوادث السير.