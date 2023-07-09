رئيس مجلس الدولة الليبي يبحث مع سفيرة بريطانيا إجراء الانتخابات

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأحد، مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، إجراء الانتخابات وفق قوانين اللجنة المشتركة (6+6).

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان، أن الجانبين بحثا اعتماد خارطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية من مجلسي الدولة والنواب، وأكدا أن نتائج اللجنة المشتركة "نهائية وملزمة".

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وبحث الجانبان أيضا إمكانية إجراء نقاشات وحوارات لزيادة التوافق بين الأطراف السياسية للوصول إلى الانتخابات التي تعذر إجراؤها في 2021.

ومن المقرر أن يعقد مجلسا النواب والدولة في ليبيا جلستين منفصلتين، غدا الاثنين، لبحث مقترح لجنة (6+6) المشتركة بشأن خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.