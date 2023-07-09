اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المشري
المشري
الأزمة الليبية

رئيس مجلس الدولة الليبي يبحث مع سفيرة بريطانيا إجراء الانتخابات

الجانبان بحثا اعتماد خارطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية من مجلسي الدولة والنواب، وأكدا أن نتائج اللجنة المشتركة "نهائية وملزمة".

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأحد، مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، إجراء الانتخابات وفق قوانين اللجنة المشتركة (6+6).

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان، أن الجانبين بحثا اعتماد خارطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية من مجلسي الدولة والنواب، وأكدا أن نتائج اللجنة المشتركة "نهائية وملزمة".

مادة اعلانية
تارا عماد: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين ثقافة وفن خاص تارا عماد: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين

وبحث الجانبان أيضا إمكانية إجراء نقاشات وحوارات لزيادة التوافق بين الأطراف السياسية للوصول إلى الانتخابات التي تعذر إجراؤها في 2021.

ومن المقرر أن يعقد مجلسا النواب والدولة في ليبيا جلستين منفصلتين، غدا الاثنين، لبحث مقترح لجنة (6+6) المشتركة بشأن خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما أسباب تجدد العنف في الشارع الفرنسي؟ ما أسباب تجدد العنف في الشارع الفرنسي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط