اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
The Libyan House of Representatives (HOR) holds an emergency session in the eastern Libyan city of Benghazi on January 4, 2020 to discuss Turkey's prospective military intervention in support of the UN-recognised Tripoli-based government . Libya's elected parliament in the east is allied with military strongman Khalifa Haftar, who is at war with the Tripoli-based GNA, headed by Fayez al-Sarraj.
البرلمان الليبي (أرشيفية)
الانتخابات الليبية

برلمان ليبيا يبحث اليوم إدخال تعديلات على قانون الانتخابات

من المرتقب أن يبحث البرلمان أيضاً خلال جلسته التي سنتعقد اليوم في قره بمدينة بنغازي تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية

العربية.نت - منية غانمي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يعقد البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، جلسة عامة في مقره بمدينة بنغازي، لمناقشة قانون الانتخابات الذي أقرّته لجنة 6+6، وتشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية.

والشهر الماضي، أقرت اللجنة قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائماً محل تنازع. واتفقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.

مادة اعلانية

وبخصوص ترشح العسكريين، ينص القانون على أن المرشح يعد مستقيلاً من منصبه "بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً"، كما يشترط على المرشح "ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية".

الإعلان عن نتائج اجتماع لجنة 6+6 الليبية في المغرب الشهر الماضي
الإعلان عن نتائج اجتماع لجنة 6+6 الليبية في المغرب الشهر الماضي
الدبيبة يعلن انتهاء الحظر الإيطالي المفروض على الطيران الليبي سياحة وسفر اقتصاد ليبيا الدبيبة يعلن انتهاء الحظر الإيطالي المفروض على الطيران الليبي

ومن المرجحّ ألا يصادق البرلمان في جلسة اليوم على هذا القانون الانتخابي وأن يطلب من أعضاء لجنة 6+6 إدخال تعديلات عليه، حيث أبدى البرلمان تحفظه على بعض البنود، خاصة التشريعات الخاصة بانتخاب الرئيس.

وفي وقت سابق، كان رئيس البرلمان عقيلة صالح قد اعتبر أن إجراء انتخابات الرئاسة من جولتين، يهدف إلى "إفشال العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أنه "لا مبرّر لجعل انتخابات الرئيس من جولتين".

هذا وقالت مصادر برلمانية إن جلسة اليوم ستبحث كذلك تشكيل حكومة مصغرة بديلة عن حكومتي طرابلس وبنغازي، تتولى توحيد المؤسسات والإشراف والإعداد اللوجستي والأمني للانتخابات.

ويتفقّ البرلمان مع المجلس الأعلى للدولة في ضرورة تشكيل حكومة جديدة، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة يرفض تسليم السلطة ويتمسك بإشراف حكومته على الانتخابات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سيناريو محتمل لما قد تحدثه القنابل العنقودية في حرب أوكرانيا سيناريو محتمل لما قد تحدثه القنابل العنقودية في حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط