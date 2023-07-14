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Pipes are pictured at the El Sharara oilfield December 3, 2014. Deep in Libya's southern Sahara, men in army uniforms guard a pipeline at the El Sharara oilfield. Hundreds of kilometers to the north, rival fighters turn off the pumps to stop the oil flowing. The standoff over El Sharara illustrates the complex challenge United Nations mediators face in holding together a country heading towards a civil war between factions allied with rival cities scrambling for control. U.N. envoys plan to bring the Libyan rivals together on Tuesday for a dialog, but the conflict is spreading with both sides increasingly at odds over the OPEC country's vast oil resources. Picture taken December 3, 2014. REUTERS/Ismail Zitouny (LIBYA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST ENERGY)
حقل الشرارة النفطي في ليبيا
اقتصاد ليبيا

بعد اعتقال بومطاري.. الإنتاج بحقل الشرارة الليبي يتوقف اليوم

المحتجون على اعتقال الوزير السابق في مطار معيتيقة لم يدخلوا بعد الحقل النفطي الواقع بجنوب شرق ليبيا

العربية.نت
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قال مهندسان في حقل الشرارة النفطي في ليبيا لوكالة "رويترز" مساء الخميس إن الإنتاج بالحقل يتناقص تدريجياً، وفي طريقه للتوقف تماماً بحلول يوم الجمعة.

وأضافا أن الحقل لم يدخله محتجون حتى الآن.

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ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات من طرف المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص إغلاق حقول نفط من عدمه.

وكان حقل الشرارة، أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يومياً، هدفاً دائماً للمحتجين المحليين لأسباب ومطالبات سياسية متعددة.

ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب شرق ليبيا. وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة أكاكوس للعمليات النفطية مع شركتي ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية.

وكانت قبيلة الزوية قد هددت الخميس بإغلاق حقول نفطية في جنوب ليبيا، وذلك بسبب اعتقال وزير سابق ينحدر منها.

فرج بومطاري
فرج بومطاري
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وفي 12 يوليو، وردت تقارير عن اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري في مطار معيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول. وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن وزير المالية السابق فرج بومطاري تم اعتقاله من طرف جهاز الأمن الداخلي فور وصوله إلى مطار معيتيقة بطرابلس، فيما لم تصدر أي جهة أمنية أو حكومية تعليقاً رسمياً بخصوص الواقعة.

وفي السياق ذاته، عبّرت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها من التقارير التي تفيد بإغلاق حقول نفطية رداً على اختطاف بومطاري. وقالت بهذا الشأن: "سيؤثر ذلك على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي.. يجب إنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي".

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