فيديو.. حادث مرور مأساوي بالجزائر يودي بحياة 34 شخصا

لقي 34 شخصا حتفهم، الأربعاء، فيما جرح 12 آخرون، في حادث مرور مريع إثر اصطدام سيارة نفعية مع حافلة لنقل المسافرين بولاية تمنراست بأقصى الجنوب الجزائري.

وأفاد بيان للحماية المدنية أن وحداتها تدخلت على الساعة 04:15 من أجل حادث مرور متبوع بحريق، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة اوتول بلدية تمنراست.

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وأضاف أن الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين.

ونشرت صفحة "أنفو طرافيك" فيديو يوثق لحظة احتراق المركبتين وسط ذهول المارة، كما تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا صادمة للحادث المروع.

وتوفي 42 شخصا، وأصيب 1697 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر وقوع 1359 حادث مرور، بعدة ولايات من الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 9 و15 يوليو الجاري، حسب ما أوردته الثلاثاء حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الجلفة، بوفاة 6 أشخاص وجرح 37 آخرين، إثر تسجيل 19 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بإسعاف وإجلاء 15011 جريحا ومريضا إلى المستشفيات، وإخماد 1946 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 108 حرائق، تيزي وزو 105 حرائق وعنابة بـ 102 حريق.

وفي مجال العمليات المختلفة قامت المصالح ذاتها بـ 7309 تدخـلا، لإنقاذ 537 شخصا في حالة خطر وتغطية 6206 عمليات إسعاف.