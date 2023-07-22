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قاعة سينما - تعبيرية

عرض "باربي" و"أوبنهايمر" باللغة الفرنسية يثير غضباً بالمغرب

دبي - العربية.نت
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أثار عرض أحدث فيلمين أميركيين "باربي" و"أوبنهايمر" بالمغرب غضبا بسبب عرضهما بالدبلجة الفرنسية بدل لغتهما الإنجليزية الأصلية.

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وعبر مغاربة عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد غضب الجمهور، وانتشر مقطع فيديو يوثق احتجاج جمهور إحدى دور العرض بمدينة الدار البيضاء بسبب الفرنسية.

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كما احتج حاضرون في إحدى دور السينما على دبلجة فيلم "أوبنهايمر" باللغة الفرنسية، وانتشر مقطع فيديو لاحتجاج داخل إحدى دور السينما دفع الإدراة إلى تغيير لغة الفيلم إلى لغته الأصلية.

وبرر رواد مواد التواصل غضبهم بأن الأفلام الأميركية لا يجب دبلجتها إلى الفرنسية، كون أبطالها مشاهير يتحدثون الإنجليزية والدبلجة تفسد متعة المشاهدة.

فيما لم تشهد عروض فيلم "باربي" بالفرنسية احتجاجات لكن بعض المستائين من الدبلجة الفرنسية لجؤوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وتنتشر الفرنسية بشكل كبير في المغرب، رغم أن اللغتين الرسميتين هما العربية والأمازيغية، إلا أن أغلب الإدارات المغربية تعتمد اللغة الفرنسية في تواصلها إلى جانب العربية.

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