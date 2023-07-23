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Police officers stand guard near the interior ministry in Tunis, Tunisia November 26, 2021. REUTERS/Zoubeir Souissi
عناصر شرطة أمام مقر وزارة الداخلية التونسية (أرشيفية)
تونس

شاب تونسي يضرم النار في نفسه أمام مقر وزارة الداخلية

لم تعرف بعد أسباب إقدام الشاب البالغ من العمر 35 عاماً على هذا الفعل

العربية.نت
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أقدم شاب على محاولة الانتحار بإضرام النار في نفسه في وسط العاصمة التونسية، ما تسبّب له بحروق من الدرجة الثانية، على ما أفادت وسائل إعلام محلية، الأحد.

وجرت الحادثة ليل السبت-الأحد في شارع الحبيب بورقيبة بالقرب من مقر وزارة الداخلية، حين قام الشخص الذي يبلغ من العمر 35 عاماً بإضرام النار أمام المارة.

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وقد نُقل على الإثر إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولم تعرف بعد أسباب إقدامه على هذا الفعل.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان إقدام البائع المتجوّل محمد البوعزيزي (26 عاماً) على إضرام النار في نفسه في 17 ديسمبر 2010 ليلقى مصرعه مطلقاً شرارة الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

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ومنتصف أبريل الماضي، توفي لاعب كرة القدم التونسي نزار عيساوي بعد أن أضرم النار في جسده في محافظة القيروان (وسط) احتجاجاً على طريقة تعامل قوات الشرطة معه.

ومنذ مطلع العام 2023 وإلى حدود شهر مايو، أقدم 72 شخصاً في تونس على الانتحار، وفقاً لإحصاءات نشرتها منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" المتخصصة في متابعة ملفات الهجرة غير القانونية والقضايا الاجتماعية.

وتؤكد المنظمة في تقاريرها أن أهم الدوافع للانتحار هي الأمراض العقلية والنفسية والاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية الصعبة.

وتحصل غالبية عمليات الانتحار في المحافظات الداخلية للبلاد، حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة.

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