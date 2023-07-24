بعد توقف 10 سنوات.. الدبيبة على متن أولى الرحلات الجوية بين إيطاليا وليبيا

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بعد ظهر اليوم الاثنين، العاصمة طرابلس، قادما من روما، على متن رحلة تجريبية لشركة الخطوط الجوية الإيطالية، تعد الأولى إلى ليبيا منذ انقطاع الرحلات التجارية بين البلدين 10 سنوات.

وبثت منصة "حكومتنا» عبر صفحتها على "فيسبوك" لحظات وصول طائرة الخطوط الجوية الإيطالية مطار معيتيقة، وهبوطها بسلام، وعلى متنها الدبيبة والوفد المرافق له وعدد من المسافرين القادمين من روما، حيث كان في استقباله وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلس، والسفير الإيطالي لدى ليبيا، وعدد من المسؤولين.

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وقال الدبيبة في تصريحات للصحافيين بمطار معيتيقة لدى وصوله، إن رحلة اليوم هي "رحلة تجريبية" لشركة الخطوط الجوية الإيطالية إلى طرابلس، منوها أن "الرحلات التجارية للمواطنين ستنطلق في سبتمبر القادم بشكل رسمي".

أكد الدبيبة "ارتفاع نسبة الموافقة على منح التأشيرات لليبيين إلى نحو 75%"، مشيدا بالحكومة الإيطالية، وعلى رأسها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وموظفو الطيران المدني الإيطالي والليبي ووزارة المواصلات.

وعن مشاركته في المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية الذي عقد في روما أمس الأحد، قال الدبيبة: "أوصلنا صوت الشعب الليبي إلى العالم في ملف الهجرة، وأكدنا موقفنا الرافض التوطين، وأحقيتنا في الحصول على الدعم الدولي سياسيا وأمنيا"، مشيرا إلى تأكيده "دائما أولويتنا في العلاقات الخارجية هي مصلحة الشعب الليبي".