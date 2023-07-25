نيران على أبواب المنازل.. مشاهد لفرار عائلات جزائرية من ألسنة اللهب

تداول رواد مواقع التواصل مشاهد صادمة لعائلات جزائرية تفرّ من ألسنة اللهب التي اقتربت من منازلهم جراء حرائق الغابات التي اندلعت في عدة ولايات في البلاد، وأسفرت حتى الآن عن 34 قتيلا على الأقل.

مشاهد متداولة لعائلات جزائرية تفرّ من ألسنة اللهب التي اقتربت من منازلهم جراء #حرائق_الغابات التي اندلعت وسط درجات حرارة مرتفعة وأودت بحياة 34 شخصاً على الأقل#الجزائر #العربية pic.twitter.com/WZBN0yBD5Z — العربية (@AlArabiya) July 25, 2023

34 قتيلا

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية، قد أعلنت أمس الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات بعدد من ولايات البلاد إلى 34 قتيلاً، بينهم 10 أفراد من الجيش.

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97 حريقا

وقالت الوزارة في بيان، إن 97 حريقا اندلع في الغابات والمحاصيل الزراعية، مضيفة أن بعضها امتد لقرى مأهولة بالسكان.

وأضافت أن السلطات أجلت 1500 مواطن، مشيرة إلى أن عمليات إخماد الحرائق تتواصل في 6 ولايات.

من جانبها، كشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن وفاة 10 عسكريين في الحرائق التي اندلعت في بني كسيلة بولاية بجاية شرق الجزائر، بالإضافة إلى تسجيل 25 إصابة متفاوتة الخطورة بين العسكريين.

ارتفاع درجات الحرارة

يشار إلى أن الجزائر تشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة منذ أسبوع، والتي أدت إلى نشوب حرائق بعدة ولايات شرقي البلاد، والتقليل من حركة التجوال في الشوارع.