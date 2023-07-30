المغرب
ملك المغرب: علاقاتنا مع الجزائر مستقرة ونأمل فتح الحدود بين البلدين
في خطاب عيد الجلوس، أعلن محمد السادس أن عمله على خدمة الشعب المغربي، لا يقتصر فقط على القضايا الداخلية، وإنما يمتد إلى الحرص على إقامة علاقات وطيدة مع دول الجوار
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أكد عاهل المغرب الملك محمد السادس السبت أن العلاقات مع الجزائر مستقرة.
وعبر العاهل المغربي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي عن أمله في أن "تعود الأمور إلى طبيعتها ويتم فتح الحدود بين البلدين".
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وأضاف الملك محمد السادس: "نؤكد لقيادة الجزائر وشعبها أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء".
وفي خطاب عيد الجلوس، أعلن محمد السادس أن عمله على خدمة الشعب المغربي، لا يقتصر فقط على القضايا الداخلية، وإنما يمتد إلى الحرص على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة دول الجوار.
وشدد العاهل المغربي على ما وصفه بـ "الأهمية البالغة التي نوليها لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا" المغربي والجزائري.
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