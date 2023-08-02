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الموت عطشا يهدد المهاجرين الأفارقة على الحدود بين تونس وليبيا
الموت عطشا يهدد المهاجرين الأفارقة على الحدود بين تونس وليبيا
تونس

الأمم المتحدة تنتقد "طرد" تونس للمهاجرين وطالبي اللجوء إلى حدود ليبيا والجزائر

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن عددا من المهاجرين لقوا حتفهم على الحدود الليبية بينما لا يزال المئات، بينهم نساء وأطفال، عالقين في أوضاع سيئة للغاية وسط نقص في الماء والغذاء

العربية.نت
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قال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء إن المنظمة تعبر عن قلقها الشديد إزاء "طرد" تونس للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى الحدود الليبية والجزائرية.

وأضاف المتحدث في بيان أن عددا من المهاجرين لقوا حتفهم على الحدود الليبية بينما لا يزال المئات، بينهم نساء وأطفال، عالقين في أوضاع سيئة للغاية وسط نقص في الماء والغذاء.

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وأشار حق إلى أنه "يجب حماية جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومعاملتهم بكرامة".

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ودعا إلى وضع حد لما وصفها بعمليات طرد المهاجرين من جانب تونس، ونقل العالقين منهم على الحدود بشكل عاجل إلى أماكن آمنة حيث يمكن حمايتهم.

وتحدثت تقارير عن ترحيل السلطات التونسية مئات المهاجرين في حافلات إلى الحدود شرقا مع ليبيا وغربا مع الجزائر، وذلك بعد أعمال عنف بين مهاجرين ومواطنين تونسيين شهدتها مدينة صفاقس في جنوب البلاد وأسفرت عن سقوط ضحايا.

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