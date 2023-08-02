الرئيس التونسي يدعو لمراجعة تعيينات بالدولة خلال حكم الإخوان بناء على "الولاءات"
جاء ذلك خلال إشراف رئيس تونس قيس سعيّد، على موكب تسلّم أحمد الحشاني لمهامه رئيسا للحكومة
أكد رئيس تونس قيس سعيد أنّ هناك مشروعاً لمراجعة التعيينات التي تمّت في السنوات العشر الأخيرة "في عهد الإخوان، والتي تمّت بناء على الولاءات وبشهائد مدلّسة، وفق قوله.
جاء ذلك خلال إشراف رئيس تونس قيس سعيّد، على موكب تسلّم أحمد الحشاني لمهامه رئيسا للحكومة.
وشدد قيس سعيّد علي أنّه لا بدّ من التطهير، فلا يُمكن أن يستقيم الظلّ والعود أعوج، وفق تعبيره.
كما أثنى الرئيس التونسي على أهمية العمل على اعتبار أنّه يُؤدي إلى خلق الثروة، ويُساهم في إخراج البلاد من هذا الوضع، مشيرا إلى أنّ تونس لها إمكانيات كثيرة، وثروتها البشرية هي الأساس.
كما قال قيس سعيّد "أنّنا نحن في حرب تحرير للوطن، من الذين عبثوا بمقدرات الشعب"، مضيفًا "لا بدّ أن ننخرط جميعًا في هذه الحرب".
وفي سياق متّصل، بيّن سعيّد أنّه لا يُمكن النهوض بالمجتمع التونسي إلاّ بالتعليم الوطني.
-
جهاز الاستثمار العماني يقدم للموازنة العامة 5 مليارات ريال توزيعات أرباحأكد أن إجمالي حجم الأصول بلغ 46.61 مليار دولار في 2022 أسواق العربية 1830
-
انقلابيو النيجر يبحثون في مالي عن دعم من مجموعة فاغنرالرجل الثاني في المجموعة العسكرية الحاكمة في النيجر يزور باماكو ويلتقي قادتها ومسؤولين من فاغنر العرب والعالم
-
نتائج "تيكوم" في الربع الثاني تأتي أقل من توقعات المحللين"تيكوم" توزع أرباح نقدية عن النصف الأول بـ 10 فلوس لكل سهم أسواق العربية 1830