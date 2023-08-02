اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قيس سعيد
قيس سعيد

الرئيس التونسي يدعو لمراجعة تعيينات بالدولة خلال حكم الإخوان بناء على "الولاءات"

جاء ذلك خلال إشراف رئيس تونس قيس سعيّد، على موكب تسلّم أحمد الحشاني لمهامه رئيسا للحكومة

العربية.نت- وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد رئيس تونس قيس سعيد أنّ هناك مشروعاً لمراجعة التعيينات التي تمّت في السنوات العشر الأخيرة "في عهد الإخوان، والتي تمّت بناء على الولاءات وبشهائد مدلّسة، وفق قوله.

جاء ذلك خلال إشراف رئيس تونس قيس سعيّد، على موكب تسلّم أحمد الحشاني لمهامه رئيسا للحكومة.

مادة اعلانية

وشدد قيس سعيّد علي أنّه لا بدّ من التطهير، فلا يُمكن أن يستقيم الظلّ والعود أعوج، وفق تعبيره.

كما أثنى الرئيس التونسي على أهمية العمل على اعتبار أنّه يُؤدي إلى خلق الثروة، ويُساهم في إخراج البلاد من هذا الوضع، مشيرا إلى أنّ تونس لها إمكانيات كثيرة، وثروتها البشرية هي الأساس.

قيس سعيد: تونس لن تقبل أن تكون حارس بوابة عبور لأوروبا فيديو العربية قيس سعيد: تونس لن تقبل أن تكون حارس بوابة عبور لأوروبا

كما قال قيس سعيّد "أنّنا نحن في حرب تحرير للوطن، من الذين عبثوا بمقدرات الشعب"، مضيفًا "لا بدّ أن ننخرط جميعًا في هذه الحرب".

وفي سياق متّصل، بيّن سعيّد أنّه لا يُمكن النهوض بالمجتمع التونسي إلاّ بالتعليم الوطني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نشرة الخامسة | ترمب في مواجهة أخطر تهمة.. ومأساة على الحدود الليبية التونسية نشرة الخامسة | ترمب في مواجهة أخطر تهمة.. ومأساة على الحدود الليبية التونسية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط