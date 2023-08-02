الرئيس التونسي يدعو لمراجعة تعيينات بالدولة خلال حكم الإخوان بناء على "الولاءات"

أكد رئيس تونس قيس سعيد أنّ هناك مشروعاً لمراجعة التعيينات التي تمّت في السنوات العشر الأخيرة "في عهد الإخوان، والتي تمّت بناء على الولاءات وبشهائد مدلّسة، وفق قوله.

جاء ذلك خلال إشراف رئيس تونس قيس سعيّد، على موكب تسلّم أحمد الحشاني لمهامه رئيسا للحكومة.

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وشدد قيس سعيّد علي أنّه لا بدّ من التطهير، فلا يُمكن أن يستقيم الظلّ والعود أعوج، وفق تعبيره.

كما أثنى الرئيس التونسي على أهمية العمل على اعتبار أنّه يُؤدي إلى خلق الثروة، ويُساهم في إخراج البلاد من هذا الوضع، مشيرا إلى أنّ تونس لها إمكانيات كثيرة، وثروتها البشرية هي الأساس.

كما قال قيس سعيّد "أنّنا نحن في حرب تحرير للوطن، من الذين عبثوا بمقدرات الشعب"، مضيفًا "لا بدّ أن ننخرط جميعًا في هذه الحرب".

وفي سياق متّصل، بيّن سعيّد أنّه لا يُمكن النهوض بالمجتمع التونسي إلاّ بالتعليم الوطني.