انتخابات ليبيا ثانية.. المجلس الأعلى يناقش خارطة طريق

بعدما شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تكون مهمتها إجراء الانتخابات، أعلن بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن رئيسه خالد المشري ناقش مع مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي اليوم الخميس، سبل التوصل إلى حلول لإجراء الانتخابات بناء على مخرجات لجنة (6+6).

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بصفحته على فيسبوك، أن اللقاء تناول أيضا مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية بالإضافة إلى سبل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

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إطار قانوني

جاء ذلك بعدما شدد مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، على سرعة إنجاز الإطار القانوني للعملية الانتخابية.

في حين أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأسبوع الماضي، اعتماد خارطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة.

سيناريو فشل التوافق على قانون الانتخابات في ليبيا

تحذير أممي

وأضاف خلال جلسة عقدها المجلس في مدينة بنغازي أن الثقة ستعطى للحكومة على أساس برنامجها، متضمنا طريقة عملها مع مراعاة حصول رئيسها على تزكيات من أعضاء النواب والدولة.

كما أضاف أن هذا كله سيحال إلى لجنة 6+6 لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى يتم الاعتماد النهائي.

يذكر أن البعثة الأممية في ليبيا كانت حذرت الأسبوع الماضي في بيان، من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية، وذلك بعد إعلان مجلس النواب اعتماد خارطة طريق بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية والسعي لتشكيل حكومة جديدة موحدة.