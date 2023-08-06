حادث سير يودي بحياة 24 شخصاً في المغرب

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 24 شخصاً في حادث سير بمحافظة أزيلال وسط البلاد.

وأوضحت السلطات المحلية في المحافظة أن الحادث "وقع إثر انقلاب سيارة للنقل بإحدى المنعرجات كانت تقل عدداً من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي في مدينة دمنات"، وفقاً لوكالة الأنباء المغربية الرسمية.

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وفتحت الأجهزة المختصة تحقيقاً، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ملابسات الحادث، بحسب البيان.

ووفقاً للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (حكومية)، بلغ عدد حوادث السير العام الماضي 113 ألفاً و740 حادثاً أدت إلى مصرع 3201 شخص بانخفاض نسبي مقارنة مع 2021.

ووضعت السلطات المغربية استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية تهدف إلى خفض عدد حوادث السير إلى النصف بحلول 2026.