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Rescue workers check the debris of an overturned tourist bus in northern Morocco September 8, 2010. Eight Portuguese tourists were killed and 13 wounded on Wednesday when their bus overturned in northern Morocco, local government officials said. The bus was travelling from the Spanish enclave of Ceuta towards the Moroccan city of Tetouan when the accident occurred near the Errifiyyines area, the officials told Reuters. REUTERS/Stringer (PORTUGAL - Tags: DISASTER) THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS
حادث سابق في المغرب (أرشيفية)

حادث سير يودي بحياة 24 شخصاً في المغرب

انقلبت سيارة للنقل بإحدى المنعرجات بينما كانت تقل عدداً من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي في مدينة دمنات

العربية.نت
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أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 24 شخصاً في حادث سير بمحافظة أزيلال وسط البلاد.

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وأوضحت السلطات المحلية في المحافظة أن الحادث "وقع إثر انقلاب سيارة للنقل بإحدى المنعرجات كانت تقل عدداً من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي في مدينة دمنات"، وفقاً لوكالة الأنباء المغربية الرسمية.

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وفتحت الأجهزة المختصة تحقيقاً، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ملابسات الحادث، بحسب البيان.

ووفقاً للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (حكومية)، بلغ عدد حوادث السير العام الماضي 113 ألفاً و740 حادثاً أدت إلى مصرع 3201 شخص بانخفاض نسبي مقارنة مع 2021.

ووضعت السلطات المغربية استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية تهدف إلى خفض عدد حوادث السير إلى النصف بحلول 2026.

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