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احتجاجات مدينة الخمس
من احتجاجات مدينة الخمس
الأزمة الليبية

ليبيا.. احتجاجات على قرار ضم ميناء تجاري لقاعدة عسكرية تسيطر عليها تركيا

السكان في بيانات مندّدة: تحويل الميناء إلى قاعدة عسكرية سيقطع مصادر دخل ورزق 5000 عائلة وسيزيد من تمدّد القوات الأجنبية

العربية.نت – منية غانمي
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اندلعت احتجاجات شعبية في مدينة الخمس الواقعة شمال غرب ليبيا، اعتراضا على قرار مفاجئ ومثير للجدل اتخذه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، يقضي بضم ميناء المدينة التجاري إلى القاعدة العسكرية البحرية التي تتواجد فيها القوات التركية.

وفي التفاصيل، وجهت حكومة الدبيبة خطابا إلى الجهات المسؤولة في ميناء الخمس البحري، طالبت فيه بإخلائه من السفن والجرافات لضمه إلى القاعدة العسكرية البحرية.

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لكن هذا القرار قوبل برفض واسع من السكان المحليين بالمدينة، الذين خرجوا خلال الساعات الأخيرة في مظاهرات احتجاجية، أغلقوا خلالها طرقات رئيسية في المدينة وأضرموا النيران في العجلات المطاطية، كما منعوا مرور السيارات، مهدّدين بالتصعيد بإغلاق بوابة كعام وبوابة الشرطة العسكرية ومحطة الكهربائية، في حال عدم تراجع الحكومة عن القرار، وعدم إخراج التشكيلات المسلحة القادمة من خارج مدينتهم.

ميناء الخمس
ميناء الخمس

ويقول السكان في بيانات مندّدة، إن تحويل ميناء مدينتهم إلى قاعدة عسكرية، سيؤدي إلى قطع مصادر دخل ورزق 5000 عائلة، معتبرين أنه قرار حكومي "تعسّفي" لا يخدم مصلحة المنطقة والبلاد وسيزيد من تمدّد القوات الأجنبية.

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وفي السياق ذاته، دخل البرلمان على خط الأزمة وأبدى تضامنه مع أهالي مدينة الخمس، معلنا رفضه لقرار حكومة طرابلس ضم الميناء إلى القاعدة العسكرية، حيث دعا رئيسه عقيلة صالح، المجلس الرئاسي، إلى "تحمّل مسؤولياته، وتكليف المدعي العسكري بإلغاء القرار"، معتبرا أنه "باطل ولا يعتد به ولا يجوز الاستمرار فيه".

ويعدّ ميناء مدينة الخمس من أهمّ الموانئ والوجهات الاقتصادية التجارية في غرب ليبيا، التي تقدمّ الخدمات للمواطنين وتوّفر لهم فرص العمل.

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