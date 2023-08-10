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مركب يقل مهاجرين من تونس وليبيا إلى إيطاليا (أرشيفية من فرانس برس)

اتفاق ليبي تونسي لحل توافقي بشأن أزمة المهاجرين

دبي - العربية.نت
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قالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اليوم الأربعاء، إن وزير داخليتها عماد الطرابلسي توصل مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي إلى حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين العالقين على الحدود بين البلدين.

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وأضافت حكومة الوحدة في بيان أن الطرابلسي بحث أيضا خلال زيارته لتونس سبل تسريع العمل في منفذ رأس جدير الحدودي المشترك، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي التونسية.

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وكانت وزارة الخارجية التونسية قد شددت الأسبوع الماضي على أن تونس لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين، مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدّولي الإنساني.

وأزمة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الذين يصلون يوميا بالعشرات، تؤرق السلطات التونسية بعد تراكم أعدادهم واستمرار تدفقهم على أراضيها، ما دفعها إلى طلب مساعدة المنظمات الأممية لتأمين الحماية والإحاطة والرعاية لهم.

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