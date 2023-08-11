اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية

تفاصيل مروعة.. جزائري يخفي زوجته و4 من أبنائه 5 سنوات

عثرت الشرطة الجزائرية على الزوجة والأطفال الأربعة بحي 120 ببلدية عين الذهب بتيارت شمال البلاد في ظروف سيئة وقاسية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن قوات الأمن تدخلت ليلة الأربعاء وحررت عائلة كاملة مكونة من أم وأطفالها الأربعة، الذين احتجزهم رب الأسرة قرابة 5 سنوات كاملة بالمنزل.

وأفادت الصحيفة بأنه رغم التكتم الكبير، كشفت بعض المصادر أن هذا الشخص الذي يقطن بحي 120 ببلدية عين الذهب بتيارت شمال الجزائر، كان يحتجز زوجته وأبناءه في ظروف بعيدة كل البعد عن الإنسانية، حيث عثر على هؤلاء الأطفال في ظروف سيئة وقاسية.

لحظات مرعبة.. جزائرية ناجية من حرائق الغابات تروي كيف كانت تلاحقها النيران العربية ميديا لحظات مرعبة.. جزائرية ناجية من حرائق الغابات تروي كيف كانت تلاحقها النيران
مادة اعلانية

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقلهم مباشرة إلى مستشفى يوسف دمرجي لتلقي الإسعافات اللازمة ووضعهم تحت الرقابة الصحية.

وأكدت أنه تم اقتياد الوالد لمركز الأمن للتحقيق معه في ملابسات الواقعة.

وذكرت الصحيفة أنه وحسب البعض ممن روى هذه القضية، قال إن أحد أقارب المعني بلغ السلطات بوضعية هذه العائلة.

وأوضحت "النهار" أن هذه الواقعة الجديدة حدثت عقب قصة الفتاة التي بقيت محبوسة بمسكن والدها لمدة تزيد عن سنة كاملة بحي واد الطلبة ببلدية تيارت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد سجن عمران خان.. سيناريو مرعب إذا أجريت انتخابات باكستان بموعدها؟ بعد سجن عمران خان.. سيناريو مرعب إذا أجريت انتخابات باكستان بموعدها؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط