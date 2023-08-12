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التلفزيون الجزائري
التلفزيون الجزائري

عرضت مشهداً صادماً.. تعليق بث برامج قناة جزائرية

سلطة ضبط السمعي البصري قررت مؤقتا تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة السلام التلفزيونية على خلفية بث لقطات تتنافى والدين الإسلامي وأخلاق المجتمع الجزائري بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة

العربية.نت
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إثر عرضها لمشهد صادم مساء الخميس، أعلنت السلطات الجزائرية وقف بث جميع برامج إحدى قنواتها المحلية.

وبدأت الواقعة عندما قامت قناة السلام الجزائرية الفضائية بعرض فيلم سينمائي تضمن مشهدا لزواج مثلي.

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وأعلنت سلطة ضبط السمعي البصري في البلاد أمس الجمعة، تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة السلام التلفزيونية مؤقتا.

وفي بيان نشره التلفزيون العمومي الجزائري، قالت سلطة ضبط السمعي البصري، إن "السلطة تقرر مؤقتا تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة السلام التلفزيونية، وإن القرار جاء على خلفية بث القناة لبرنامج يحتوي على لقطات تتنافى والدين الإسلامي وأخلاق المجتمع الجزائري بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة".

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وقال البيان إن قناة السلام التلفزيونية قامت ببث هذا البرنامج أمس عند منتصف الليل.

ويسري القرار ابتداء من تاريخ صدور البيان وحتى البت في القرار النهائي الخاص بهذا الموضوع، وفق البيان.

ويعتبر الزواج المثلي غير قانوني في الجزائر ويعاقب عليه القانون بحسب المادة رقم 338 من قانون العقوبات.

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