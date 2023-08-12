فيديو... بحارة تونسيون ينقذون مهاجرين ضلوا طريقهم نحو إيطاليا

أنقذ بحّارة تونسيون عدداً من المهاجرين في مياه البحر الأبيض المتوسط، عاشوا لحظات حرجة بعدما ضلوا طريقهم نحو السواحل الإيطالية ونفد طعامهم.

وأظهر مقطع فيديو، نشره قبل أيام أحد البحارة ويدعى أمين الشيخ على موقع "تيك توك"، قاربا مكتظا للغاية يحمل على متنه عشرات المهاجرين من دول الساحل والصحراء، تتقاذفه المياه ويحاول شق طريقه بين الأمواج نحو سواحل إيطاليا.

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وحاول البحارة تقديم المساعدة إلى المهاجرين وتزويدهم بالطعام والمياه وإرشادهم نحو السواحل الإيطالية.

وأثار مقطع الفيديو الذي شاهده أكثر من مليون و100 ألف شخص ردود فعل واسعة أشادت بالتصرف الإنساني للبحارة.

ومطلع الأسبوع الجاري، قتل 11 مهاجرا إثر غرق المركب الذي كان يقلّهم قبالة سواحل صفاقس، في حين لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

وبحسب آخر إحصائيات رسمية، انتشل حرس السواحل التونسية 901 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة سواحل البلاد منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو، وهو رقم غير مسبوق.

وملف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الذين يصلون يوميا بالعشرات، يمثل قلقا دائما للسلطات التونسية بعد تراكم أعدادهم، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية وصعوبات في توفير الحاجيات الأساسية لمواطنيها.