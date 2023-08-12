"الباحثون عن النيازك".. مشاهد مرعبة لمغامرة الثراء وسط الثعابين والعقارب

يعرف المغرب منذ عقود سقوط عدد من النيازك في مناطق صحراوية وقد بقي الكلام عن هذا الموضوع في الظل لأعوام، وهو ما تسبب في خسارة المغرب لأحجار سقطت من نيازك تم تهريبها، من طرف أجانب، بعدما بيعت بأسعار بخسة وتم ضمها إلى خزائن مراكز أبحاث دولية ونُسبت إلى دول أخرى.

فريق برنامج "مهمة خاصة" الذي تبثه قناة العربية يتبع في هذه الحلقة بعض الباحثين عن النيازك للتعرف على حياتهم وعملهم في البحث عن هذه الحجارة. يتحدث ضيوف "مهمة خاصة" عن الأخطار التي تواجه الباحثين كالعقارب والأفاعي أو الموت عطشا بعد إضاعة الاتجاهات في الصحراء إضافة للألغام التي ما زالت موجودة في بعض المناطق.

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في الحلقة يتحدث باحث إيطالي قدم إلى المغرب، لدراسة أحد الاحجار التي عثر عليها، والذي تحدث فيها عن تعاون مغربي ايطالي في هذا المجال، اضافة إلى الاستعانة بتقنية علمية جديدة. وفي الحلقة شهادة لمغربي تم ضبطه على الحدود مع أجنبي عندما كانا يحاولان تهريب قطع لنيزك.