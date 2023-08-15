سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات طرابلس.. ودعوات للتهدئة

نقلت وسائل إعلام ليبية عن متحدث باسم سرية الإسعاف والطوارئ بجهاز الطب العسكري قوله، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث عبد الرحمن كبلان في تصريحات لتلفزيون "ليبيا الأحرار" إن السرية قامت بإسعاف تسعة مصابين.

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وفي وقت سابق من اليوم كان متحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، قد قال إن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا نتيجة الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ أمس.

ونقلت منصة "فواصل" عن المتحدث باسم الجهاز أسامة علي، القول إن عدد المصابين بلغ 19 مصاباً، لكن لم يتسن بعد إحصاء عدد القتلى.

كما أكد جهاز الإسعاف والطوارئ عبر حسابه على "فيسبوك" إصابة إحدى سيارات الإسعاف بعيار ناري.

من ناحية أخرى، أفاد تلفزيون "المسار" الليبي بسقوط عدة قذائف في محيط قاعدة معيتيقة الجوية، مشيراً إلى تعليق الطيران من وإلى المطار وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة.

من جهتها، دعت جمعية الهلال الأحمر الليبي عبر تويتر، جميع الأطراف إلى التهدئة وتخفيف حدة التوتر حتى يتسنى لفريقها العمل وتقديم المساعدة للمدنيين العالقين.

وأضافت الجمعية: "نتلقى العديد من المكالمات والرسائل من الأسر العالقة في مناطق الاشتباكات، حيث يناشدوننا بضرورة توفير ممر آمن للخروج.. يجب أن نتذكر أن المدنيين ليسوا هدفاً".

هذا وناشدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الليبية، جميع القادرين على التبرع بالدم للتوجه إلى نقاط التبرع، مشيرةً إلى وجود حاجة عاجلة لجميع فصائل الدم لإنقاذ حياة المصابين جراء الاشتباكات التي تشهدها بعض المناطق بجنوب طرابلس.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أمس، أن اشتباكات اندلعت في العاصمة الليبية بين قوتين مسلحتين، بعد احتجاز آمر "اللواء 444 قتال" محمود حمزة في مطار معيتيقة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" احتجز آمر "اللواء 444 قتال" أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة.