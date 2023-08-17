كأن شيئا لم يكن.. شاهد قائد 444 الذي أشعل طرابلس بمكتبه

بعدما أشعل اعتقاله فتيل أعنف اشتباكات في العاصمة لليبية، طرابلس منذ سنوات أسفرت عن مقتل 55 شخصا وإصابة 146، عاد محمود حمزة، قائد اللواء 444 إلى وحدته، وسط ترحيب أنصاره.
وشوهد حمزة يدخل مكتبه، فيما تجمع أنصاره ومقاتلو الوحدة في الخارج للاحتفال بعودة "القائد".
فيما أظهرت لقطات صورت من الموقع، وحصلت العربية/الحدث عليها حمزة بزيه العسكري، وهو يحتضن زملاءه من المقاتلين عند عودته.
بينما أطلق أعضاء اللواء طلقات نارية في الهواء.
قوة الردع اعتقلته
وكانت قوة الردع الخاصة احتجزت حمزة يوم الاثنين الماضي، لدى محاولته السفر عبر مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه القوة في طرابلس، ما أشعل اشتباكات عنيفة في العاصمة.
لكن شيوخ المدينة دخلوا على خط التهدئة لاحقا، فعادت قوة الردع وسلمته أمس الأربعاء إلى فصيل ثالث هو جهاز دعم الاستقرار.
وبموجب الاتفاق الذي أعلنه شيوخ المدينة، انتقلت الشرطة وقوات أمن أخرى ظلت على الحياد خلال الاشتباكات إلى المناطق التي دار فيها القتال، وبسطت سيطرتها.
يذكر أن الحرب الرئيسية في ليبيا كانت توقفت منذ إعلان هدنة بين قوات الجيش المتمركز في الشرق وقوات وفصائل موالية لحكومة طرابلس عام 2020، لكن العديد من الفصائل المتناحرة لا تزال تسيطر على معظم الأراضي ويبدو أن الوصول لحل دائم للصراع بعيد المنال.
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