مأساة غرق المهاجرين مستمرة.. مستشفيات تونس تعج بالجثث

لم تعد مستشفيات محافظة صفاقس الواقعة شرق تونس، قادرة على استقبال واستيعاب العدد الكبير من جثث المهاجرين الغرقى، التي يتم انتشالها يوميا من سواحل البحر، وذلك في مؤشر على تزايد أعداد ضحايا عمليات الهجرة غير الشرعية.

فقد أقرّت السلطات المحليّة أمس الثلاثاء، بوجود صعوبات وضغوطات كبيرة، بسبب تكدّس وتراكم جثث المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في غرف حفظ الأموات بالمستشفى الجامعي بصفاقس، وأكدّت تجاوز عدد الجثث 130، بينما تبلغ طاقة الاستيعاب القصوى 35 جثة، وذلك رغم محاولات التسريع في إجراءات الدفن بالمقابر المخصّصة لذلك.

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وبحسب إحصائيات رسمية، تمّ منذ بداية العام الحالي دفن حوالي 700 جثة لمهاجرين غير نظاميين من غير التونسيين، في مقابر تابعة لبلدية صفاقس الكبرى، بينما أعلنت وزارة الداخلية التونسية انتشال 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها.

جثث متحللة

هذه الإحصائيات جاءت بعد موجة كبيرة وحوادث غرق متكرّرة، وهي أرقام مرشحة للارتفاع، حيث تتواصل وبشكل يومي عمليات انتشال جثث ضحايا رحلات الهجرة غير النظامية الذين غرقوا قبالة السواحل التونسية، مع استمرار وتيرة ومحاولات الهجرة نحو إيطاليا.

وخلال الأيام الماضية، انتشل خفر السواحل 7 جثث متحللة لمهاجرين غرقى قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس، وجثث 10 آخرين بين سواحل محافظتي المهدية وتونس.

وتواجه تونس موجات قياسية من المهاجرين هذا العام وحوادث غرق جماعية للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية.